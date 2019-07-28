Как выбрать памятник на могилу?

Памятники бывают различные, как по формам и видам, так и материалам. Он может выглядеть как стела, постамент, цветник или обычная надгробная плита

Как и любой другой рынок, рынок погребальных услуг не стоит на месте и постоянно развивается, предоставляя клиенту широкий спектр товаров и услуг. Одним из самых необходимых атрибутов в обслуживании могилы после захоронения является памятник. Памятник – важнейший элемент идентификации личности человека на кладбище. Помимо этого, качественный памятник выступает своеобразной почестью и проявлением уважения к усопшему. Поэтому к выбору этой конструкции необходимо подходить ответственно, владея минимальным набором знаний о свойствах материала, из которого он изготовлен. О том, как правильно выбрать качественный памятник по доступной цене и продлевать его срок службы расскажем в этой статье.

Материал для памятника

Памятники бывают различные, как по формам и видам, так и материалам. Он может выглядеть как стела, постамент, цветник или обычная надгробная плита. Как правильно, к надгробию устанавливаются дополнительные элементы траурного декора, чтобы придать законченный вид месту захоронения. От внешнего вида памятника зависит атмосфера на могиле в целом. А установка надгробия может зависеть от характера захоронения. Рассмотрим, какие виды памятников могут быть предоставлены на выбор клиенту.

Классические памятники, несмотря на их название, бывают универсальными. Их ставят и мужчинам, и женщинам, и детям. Основу такого надгробия составляет прямоугольная геометрическая форма. Но сама стела может быть обработана различным архитектурным способом. Изготовление и установка прямоугольного памятника является самой бюджетной по стоимости. Индивидуальность надгробию предается за счет гравировки на его поверхности. У такого памятника есть плюс в качестве возможности разместить большое по размеру фото. При этом остается еще достаточно свободного места благодаря минимуму элементов декора.

Вера и памятник

Религиозные памятники могут иметь характерные черты для той или иной конфессии. В большинстве религий место захоронения считается последним пристанищем души, где она либо получит благословение на свой дальнейший путь, либо будет испытывать страдания за грехи, совершенные при жизни. Поэтому в религиозные памятники закладывают свой определенный мистический смысл. В православии допускается устанавливать резные кресты, которые являются обязательным атрибутом на могиле в первые сорок дней упокоения души. Мусульманские традиционные памятники выполнены строго и сдержано – на них нельзя размещать фото, но можно его выгравировать на поверхности надгробия.

Памятник для ребенка

Детские памятники отличаются трогательностью и особой траурностью. Как правило, их выполняют небольших размеров в виде разнообразных фигур: бабочки, сердечка, ангела или медвежонка. Можно заказать свою индивидуальную форму при желании. Хоть детские надгробия имеют резную форму, по стоимости их изготовления они невелики. В общем и целом, памятники бывают как одиночные, так и двойные, и даже единые семейные, сочетающие в себе несколько видов оформления. Что касаемо материалов для надгробий, то в основном они выполняются из гранита, мрамора и металла. Материалы могут использоваться самостоятельно или в сочетании друг с другом. Каждый из материалов обладает своим преимуществом.

Советы по выбору материала

Например, мраморный памятник стоит устанавливать в регионе с мягким климатом. Хоть мрамор и отличается долговечностью и сильной прочностью, несмотря на это он все же подвержен неблагоприятным факторам со стороны внешней среды. На косметический вид памятника из мрамора могут влиять кислотные дожди. Однако в уходе памятник из мрамора очень прост – достаточно протереть его тряпочкой с раствором мыльной воды, чтобы придать ему свежий вид. Надгробия из благородного белого мрамора делали еще в древние времена несколько тысячелетий назад. Памятник из гранита является самым популярным у различных заказчиков. Ведь ни что не сравнится с прочностью, долговечностью, природной красотой и декоративными возможностями этого материала. Также, гранит бывает нескольких цветов, кроме черного – розового, с красна и серого. Солидно и эстетично смотрится памятник из гранита с мраморными вставками для оформления внешних элементов. Металлические надгробия не дорогие, но не менее от этого прочные. Бывают нескольких видов: сварные, кованые и литые. Сварные выполняют из тонкого листового металла. На сегодняшний день практически не востребованы в силу своей чрезмерной простоты и примитивности. Кованые делают либо вручную, либо с помощью специальных станков для металлообработки. Как правило, коваными делают кресты. Литые памятники выполняют из смеси чугуна и бронзы для создания индивидуальных статуй или бюстов.

Существует множество вариантов, как отдать последнюю дань усопшему. Заказчику остается лишь выбрать, как сделать могилку индивидуальной со всей честью и достоинством.