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Здоровье / Общество

Опасные сладости: Пирожные с глазурью, газировка, леденцы ведут к онкологии

14:35 28.07.2019 Фото: pixabay.com
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Лидерами в списке вредных сладостей оказались пирожные, которые покрыты глазурью, так как в ней есть опасные для организма человека красители на основе нефтепродуктов.

Опасные сладости: Пирожные с глазурью, газировка, леденцы ведут к онкологии
Некоторые сладости могут спровоцировать развитие онкологии

Ученые из Университета Малайзии после проведенных исследований сделали новое открытие. Они выяснили, что некоторые сладости могут спровоцировать развитие онкологии.

Лидерами в списке оказались пирожные, которые покрыты глазурью, так как в ней есть опасные для организма человека красители на основе нефтепродуктов.

Дети после употребления такого лакомства могут страдать от синдрома дефицита внимания, гиперактивности и разных видов рака.

В леденцах есть большое количество генетически модифицированного кукурузного сиропа кроме вышеперечисленных компонентов.

Газированная сладкая вода может стать виновником проблем со здоровьем, а горячий шоколад из-за очищенного сахара и гидрогенизированного масла тоже не рекомендован к употреблению. На последнем месте оказались брауни, содержащие вредное масло, так что данный вид выпечки лучше готовить в домашних условиях из натуральных продуктов.
Источник: https://oane.ws

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От редакции

Сколько литров газировки выпиваете в неделю?

Аноним, 28 июля 2019 15:32
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