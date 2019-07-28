Опасные сладости: Пирожные с глазурью, газировка, леденцы ведут к онкологии

Ученые из Университета Малайзии после проведенных исследований сделали новое открытие. Они выяснили, что некоторые сладости могут спровоцировать развитие онкологии.
Лидерами в списке оказались пирожные, которые покрыты глазурью, так как в ней есть опасные для организма человека красители на основе нефтепродуктов.
Дети после употребления такого лакомства могут страдать от синдрома дефицита внимания, гиперактивности и разных видов рака.
В леденцах есть большое количество генетически модифицированного кукурузного сиропа кроме вышеперечисленных компонентов.
Газированная сладкая вода может стать виновником проблем со здоровьем, а горячий шоколад из-за очищенного сахара и гидрогенизированного масла тоже не рекомендован к употреблению. На последнем месте оказались брауни, содержащие вредное масло, так что данный вид выпечки лучше готовить в домашних условиях из натуральных продуктов.
Источник: https://oane.ws
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