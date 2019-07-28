Опасные сладости: Пирожные с глазурью, газировка, леденцы ведут к онкологии

Лидерами в списке вредных сладостей оказались пирожные, которые покрыты глазурью, так как в ней есть опасные для организма человека красители на основе нефтепродуктов.

Некоторые сладости могут спровоцировать развитие онкологии

Ученые из Университета Малайзии после проведенных исследований сделали новое открытие. Они выяснили, что некоторые сладости могут спровоцировать развитие онкологии.

Лидерами в списке оказались пирожные, которые покрыты глазурью, так как в ней есть опасные для организма человека красители на основе нефтепродуктов.

Дети после употребления такого лакомства могут страдать от синдрома дефицита внимания, гиперактивности и разных видов рака.

В леденцах есть большое количество генетически модифицированного кукурузного сиропа кроме вышеперечисленных компонентов.

Газированная сладкая вода может стать виновником проблем со здоровьем, а горячий шоколад из-за очищенного сахара и гидрогенизированного масла тоже не рекомендован к употреблению. На последнем месте оказались брауни, содержащие вредное масло, так что данный вид выпечки лучше готовить в домашних условиях из натуральных продуктов.

Источник: https://oane.ws