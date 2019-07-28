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Уровень дохода богатых и бедных сократился с 34 до 13 раз в России за 19 лет

10:53 28.07.2019 Фото: pixabay.com
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По данным Росстата, сейчас средняя зарплата в стране составляет 47 тысяч рублей.

Уровень дохода богатых и бедных сократился с 34 до 13 раз в России за 19 лет
Прежде всего Росстат фиксирует сокращение в семь раз доли работников с зарплатой ниже прожиточного минимума

За последние 19 лет разрыв в доходах между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками сократился с 34 до 13 раз. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова Елена Егорова.
Если в 2000 году богатые люди получали среднюю зарплату в 34 раза превышающую зарплату бедных, то в 2005-м этот разрыв составлял уже 25 раз, а в 2019 году сократился до 13 раз. При этом на государственных и муниципальных предприятиях этот разрыв в нынешнем году еще ниже — 10,4 раза. В негосударственном секторе зарплаты богатых отличаются от зарплат бедных в 13,9 раза.

«Безусловно, это все еще довольно большой разрыв, но тенденция к его сокращению наблюдается все последние годы, и мы надеемся, что сохранится и дальше», — отмечает Егорова. Предпосылки к этому эксперт видит в следующем.

Прежде всего Росстат фиксирует сокращение в семь раз доли работников с зарплатой ниже прожиточного минимума. Таких сегодня в России не более трех процентов. «Связано это с тем, что в середине прошлого года величина минимального размера оплаты труда была приравнена к прожиточному минимуму», — уточняет Егорова.

Второй значимый фактор — увеличение промышленного производства, в частности, в обрабатывающей, перерабатывающей и текстильной промышленности, электроэнергетике, металлургии и некоторых других. Соответственно, повысилась занятость работников, появились новые рабочие места и, как следствие, выросла и заработная плата.

«Также необходимо отметить и положительную тенденцию на рынке труда — наблюдается исторически минимальный уровень безработицы. На рынке труда в настоящее время складывается такая ситуация, что приток молодой рабочей силы только начинается (из-за «демографической ямы» конца 2000-х годов). Мы можем ожидать, что в ближайшие годы будем наблюдать повышение конкуренции среди работодателей за высококвалифицированных специалистов. Что, в свою очередь, может привести к росту заработной платы», — говорит Елена Егорова.

По данным Росстата, сейчас средняя зарплата в стране составляет 47 тысяч рублей.

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От редакции

А как бы вы оценили - кто такой богатый человек в России?

Аноним, 28 июля 2019 13:44
Что она курит?
Местный, 28 июля 2019 13:45
Это как у нас на работе(госслужба) начальники отдела от 80 т.р., замы руководителя от 150 т.р., руководитель от 300 т.р., а мы- простые смертные 25-30 т.р. Но! Отчитываются в Росстат, что средняя зарплата 48-50 т.р., а потом Росстат «такое» публикует.

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