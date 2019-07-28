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Более тысячи человек задержала полиция на несогласованной акции оппозиции в Москве

10:42 28.07.2019 Фото: commons.wikimedia.org
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По словам председателя Совета при президенте РФ по правам человека Михаила Федотова, на акции около мэрии Москвы были необоснованные задержания.

Более тысячи человек задержала полиция на несогласованной акции оппозиции в Москве
Еще до начала акции Тверскую улицу оцепили сотрудники полиции и Росгвардии, они растянулись по всей ее длине

Свыше 1 тысячи человек были задержаны в ходе акции в центре Москвы, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

«На несанкционированной акции в центре столицы за различные правонарушения были задержаны 1074 человека. По результатам разбирательства в отношении них будут приняты решения в соответствии с законом», — заявили в ведомстве.

После завершения несанкционированной акции в районе Трубной площади были задержаны более 40 человек, cреди них — публицист Виктор Шендерович, журналист «Новой газеты» Илья Азар.

Как ранее отмечал председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов, на акции около мэрии Москвы были необоснованные задержания.

Субботняя акция оппозиции в Москве
В центре Москвы в субботу прошла несанкционированная акция против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Днем столичная полиция насчитала около 3,5 тысячи участников акции.

Еще до начала акции Тверскую улицу оцепили сотрудники полиции и Росгвардии, они растянулись по всей ее длине. Рестораны, кафе и магазины на Тверской были закрыты по техническим причинам.

Участники стали подходить к зданию мэрии раньше запланированного времени. Полиция вытеснила их к Брюсову переулку, где начались первые задержания. По оценке наблюдателя правозащитной организации Amnesty International, c которым побеседовал корреспондент агентства, до начала акции — с 12:00 до 14:00 — были задержаны не менее 30 человек.

Позднее большая группа участников акции попыталась пройти к мэрии от станции «Тверская». У выхода из метро произошла стычка с полицией и Росгвардией, в ходе которой в толпе распылили перцовый баллончик. Как впоследствии заявили «Интерфаксу» в Росгвардии, в этом инциденте пострадали двое сотрудников ведомства.

Затем группа протестующих прорвалась на проезжую часть Тверской и дошла до мэрии. Там людей снова оттеснили в переулки, где также проводились массовые задержания.

После митингующие отошли на Большую Дмитровку и попытались ее перекрыть, эта попытка была пресечена.

Столкновения также произошли в Столешниковом переулке. Там в полицейских кидали бутылки с водой и хлопушки.

Позднее участники акции несколько часов ходили по Бульварному кольцу, задержаний в это время не было.

После, около 20.00, они собрались на Трубной площади. Новую несанкционированную акцию пресекли полицейские. Там были задержаны многие участники акции, в том числе организаторы, для которых это стало вторым задержанием за день.

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От редакции

Будут акции и дальше?

Поросёнок Пётр, 28 июля 2019 11:22
Учитывая циничный правовой беспредел, отсутствие независимых судов и прочие антиконституционные действия власти, а так же весьма ограниченную возможность как-то этому противостоять в правовом поле, протест будет радикализоваться и кровь польётся уже не только у избитых демонстрантов, но, кто в этом виноват?
Фима, 28 июля 2019 11:33
А много ли хотят эти люди от Путина? Соблюдения Конституции РФ, всего то.

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