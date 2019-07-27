Для этапов Кубка мира по плаванию подходит акватория залива в Бердске

19 человек нырнули с головой в массовом заплыве во время праздника водных видов спорта на пляже «Дюны» на Бердском заливе.

За «Гонкой драконов» наблюдали десятки горожан

27 июля в честь Дня Военно-морского флота на пляже «Дюны» в Бердске прошел спортивный праздник водных и технических видов спорта. Поучаствовать и посмотреть на парусную регату, выступления на каяках и кайтах и «Гонку драконов» собрались сотни горожан.

Открыл праздник заплыв, посвященный заслуженному тренеру СССР Владимиру Семушеву.

Руководитель заплыва, президент Новосибирской областной федерации гребли на байдарках и каноэ, старший инструктор-методист по плаванию бассейна СГУПСв Игорь Папшев рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что они несколько лет организуют этот заплыв. Раньше делали бердский переплыв, плавали в сторону парка «Ремикс». В этом году впервые опробовали трассу на Бердскую косу.

— Я уверен, что эта трасса самая лучшая, она оптимально укладывается в международные стандарты плавания на открытой воде. Круг на 2,5 км очень красивый, очень живописный. Такой чистой воды мало где в мире осталось. На будущий год нужно обязательно здесь провести чемпионат Новосибирской области по плаванию, а в дальнейшем кубки Сибири и России, и этап Кубка мира, — убежден Игорь Юрьевич.

Он подчеркнул, что это праздник водных видов спорта для тех, для кого вода — среда обитания. Читать и плавать — это две непреходящие ценности :

— Я продвигаю ценность плавания не просто как вида спорта наперегонки, а то, что мы сейчас плыли — это плавание для удовольствия.

Испытать удовольствие от воды под лучами теплого солнца решились не только спортсмены, но и любители. 19 человек нырнули с головой в Бердский залив в массовом заплыве.

Первой к финишу пришла Алена Астафьева. 500 метров девушка осилила за 8 минут и 24 секунды. 27-летняя жительница Новосибирска работает программистом, она не ожидала что победит.

— Ощущения классные! Водичка очень комфортная. Нет волн, — призналась победительница.

Теплая погода в субботу способствовала хорошему отдыху на пляже. Дети и взрослые купались, строили замки на песке.

— Праздник замечательный. Столько всего интересного! Мы частенько бываем на «Дюнах», но этот выходной — один из лучших и незабываемых, — поделилась семья Семеновых.

Зрелищное событие надолго останется в памяти у жителей Бердска и гостей города.

— Сегодняшним праздником мы хотим сказать, что это все вам доступно, обращайтесь, мы дадим контакты, где можно заниматься замечательными видами спорта или активного отдыха на нашей водной акватории. Все это возможно, несмотря на то, что у нас не совсем длинное лето, — подытожила руководитель отдела физкультуры и спорта Бердска Светлана Ашихмина.

Автор видео Елена Белоусова

