Причину смерти на пожаре в дачном доме директора ДЮСШ «Бердск» ищет СК

Тело Валерия Блинова нашли под обломками сгоревшего дома

Продолжает разбираться в обстоятельствах смерти директора ДЮСШ «Бердск» Валерия Блинова следственный комитет Искитимского района. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил представитель СКР по Новосибирской области Михаил Третьяков сегодня, 26 июля.

-Все необходимые следственные мероприятия следователь совершает. Назначена пожарно-техническая экспертиза. Когда ее результаты будут получены, тогда можно будет назвать точную причину пожара, — прокомментировал Михаил Третьяков.

Валерий Александрович трагически погиб во время пожара в собственном дачном доме в СНТ «Морозовское» Искитимского района в ночь с 19 на 20 июля. С пульта ЕДДС поступило сообщение о возгорании дома в садовом обществе «Морозовское» Искитимского района в 23:26 вечера. На момент прибытия пожарных, дом горел по всей площади. Под завалами было обнаружено тело мужчины, предположительно Валерия Блинова, собственника дачи. В результате пожара огнем уничтожена крыша и перекрытие дома, поврежден автомобиль. Ликвидировали пожар в 01:50 уже 20 июля. На тушение привлекалось 3 единицы техники и 10 человек личного состава. На место прибыла следственно-оперативная группа.

Следствие рассматривает две версии гибели Блинова в запертом дачном домике: неосторожное обращение при курении или неисправная электропроводка.

-Уже известно, что дверь была закрыта изнутри. Причина пожара устанавливается. На данный момент уже можно сказать, что у следователя есть приоритетные версии причины пожара: неосторожное курение, либо неисправность электропроводки. Это следственная версия, — уточнил представитель СКР по Новосибирской области Михаил Третьяков.

Смерть Валерия Александровича шокировала не только Бердск, но и многих жителей Новосибирской области, других регионов. На прощание с ним к Богоявленскому храму приехали сотни людей. Близкие, друзья, воспитанники Валерия Александрович несли розы, гвоздики и ромашки к гробу покойного. Многие скорбящие не поместились в храме. Они молились за душу Валерия Блинова на территории церкви.

Валерий Александрович погиб на 62-м году. По словам начальника бердского отдела физкультуры и спорта Светланы Ашихминой, город и вся Новосибирская область понесли невосполнимую утрату. У директора ДЮСШ «Бердск» были огромные планы по развитию спорта, чтобы поднять его еще на одну ступень. Не только спортивные планы строил трагически погибший в огне. Недавно у Валерия Блинова родилось двое внуков.

— Он был создателем спортивной школы «Бердск» в 1997-1998 годах. Пытались отдать ее «Авангарду». Но оставили самостоятельной единицей. И не зря. Судя по звонкам, которые поступают после трагедии, скорбит не только Бердск и регион, но и многие далеко за пределами Новосибирской области, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Светлана Ашихмина. По ее словам, потерю никогда не восполнить.