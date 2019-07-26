Палаточный лагерь «Юность» в Бердске проверили после смертельного пожара под Хабаровском

Межведомственная комиссия не нашла нарушений в лагере, но рекомендовала увеличить место между палатками. «Юность» проеряют каждый год.

Детский центр туризма «Юность» открыл третий сезон

После трагического пожара в палаточном лагере на базе горнолыжного комплекса в Хабаровском крае «Холдоми» в регионах Сибири начались внеплановые обследования всех детских оздоровительных учреждений в загородной зоне, к ним относятся и палаточные лагеря. Напомним, в ночь на 23 июля из-за пожара в палаточном лагере погибло чевтеро детей 10-12 лет.

Межведомственные комиссии, сформированные из представителей органов региональных и муниципальных властей, специалистов прокуратуры, МВД, МЧС России, Роспотребнадзора и других заинтересованных ведомств и организаций, проверют состояние дел проведения летней оздоровительной кампании и осматривают учреждения, которые обеспечивают детских отдых. Палаточный лагерь «Юность» Бердска был в числе первых, кто подвергся проверке.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» директор центра туризма «Юность» Наталья Седакова, 25 июля состоялся второй этап трехуровневого контроля Министерства труда и социального развития Новосибирской области. Ранее, 24 июля, лагерь посетили начальник отдела организации отдыха и оздоровления Министерства труда и социального развития региона Иван Попов, а также представители бердской ЦГБ, администрации и управления образования Бердска.

— Проверку провели по многим пунктам. Например, на предмет соблюдения санитарного, пожарного, антитеррористического режима. Проверили соблюдены ли правила и требования размещения детей в нашем палаточном лагере. По итогам данных проверок, в лагере»Юность» все соответствует требованиям. Единственная рекомендация — увеличить место между палатками. Это связано с рельефом, но мы выполним эту рекомендацию, — рассказала Наталья Седакова сегодня, 26 июля.

По ее словам, межведомственная проверка — не ноу-хау. Каждый год межведомственная комиссия навещает «Юность».

-Безусловно, в связи с трагедией в Хабаровском крае, к обеспечению безопасности отдыхающих детей в лагере было более пристальное внимание.

В рамках рейдовых мероприятий с работниками и отдыхающими сотрудники МЧС Новосибирской области дополнительно провели профилактику на противопожарную тематику с практической отработкой действий по обеспечению быстрой и безопасной эвакуации в случае возникновения пожара или чрезвычайной ситуации. Кроме того, проверили знания персонала о порядке действий во время нештатной ситуации, наличие первичных средств пожаротушения, исправность пожарной сигнализации, наружного противопожарного водоснабжения, электрооборудования и электропроводки в зданиях, а также проведение уборки территорий от мусора, сухой травы и других горючих предметов.

— В начале каждого летнего сезона для обеспечения безопасности отдыхающих проводятся мероприятия по приёмке лагерей. Разрешение на свою деятельность получают только те, кто полностью устранит выявленные нарушения требований пожарной безопасности. Стоит отметить, что речь идёт о приёмке стационарных детских оздоровительных учреждений. Сегодня не существует нормативных актов, предписывающих требования пожарной безопасности к палаточным лагерям. Но существуют требования пожарной безопасности при разведении костров, эксплуатации электроснабжения и наличию первичных средств пожаротушения», — отметил начальник отдела дознания и административной практики главного управления МЧС России по Новосибирской области Александр Покидов.

В Новосибирской области межведомственными комиссиями в сезонную эксплуатацию принято 65 детских оздоровительных лагерей, из них 55 стационарных и 10 палаточных. На сегодняшний день в связи с окончанием смен завершили работу восемь из них – три стационарных и пять палаточных лагерей. С начала летнего периода было выявлено 65 нарушений требований пожарной безопасности — все устранены, привлечено к административной ответственности одно юридическое лицо и 15 должностных лиц, инспекторы государственного пожарного надзора МЧС России направили 12 информационных писем в органы власти и прокуратуру.

Всего на территории Сибирского федерального округа действуют более 430 детских лагерей, их них около 90 – палаточные. Межведомственные комиссии продолжат работу до конца июля. По выявленным нарушениям будут инициированы дополнительные проверки в отношении учреждений детского отдыха и применены меры от административного воздействия до приостановления деятельности.