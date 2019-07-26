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После взрыва газа обвалилась стена многоквартирного дома в Ленобласти

12:15 26.07.2019 Фото: читатель 47news
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Хозяин разрушенной квартиры доставлен в больницу. Губернатор распорядился выделить средства на обследование дома. Ремонт, а, возможно, и расселение также будут произведены за госсчет.

После взрыва газа обвалилась стена многоквартирного дома в Ленобласти
Обрушилась стена дома

Собственную проверку по факту обрушения стены многоквартирного жилого дома в поселке Рахья Всеволожского района Ленинградской области организовал областной Следком.

«…следователи территориального отдела СКР совместно с криминалистами Следственного управления незамедлительно выехали на место происшествия, где производят его осмотр. Данные о пострадавших уточняются», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, стена дома в Рахье на Октябрьской, 1 рухнула днём 25 июля после воспламенения скопившегося в квартире газа. Её хозяин, по предварительной информации, доставлен во всеволожскую районную больницу.

Дом был построен АО «РосОблСтрой» и введен в эксплуатацию в 2016 году в рамках программы расселения аварийного жилья. На тот момент в него было переселено 103 человека.

По данным 47news, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился выделить из резервного фонда средства, необходимые на обследование дома в Рахье. Ремонт, а, возможно, и расселение также будут произведены за госсчет.

По информации ГУ МЧС по Ленобласти, из пострадавшего подъезда было эвакуировано 15 человек. Для нуждающихся в жилье жильцов дома развёрнут пункт временного размещения и подготовлено горячее питание. Всего в ликвидации последствий происшествия привлечено 27 человек и 11 единиц техники.

Источник: 47news

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