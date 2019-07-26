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Усыновившую 118 детей китаянку суд приговорил к 20 годам за мошенничество

12:00 26.07.2019 Фото: Pixabay
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Следователи выяснили, что с 2011 года женщина занималась шантажом строительных компаний. Некоторых из своих приемных детей она отправляла под грузовики, чтобы они мешали строительству.

Усыновившую 118 детей китаянку суд приговорил к 20 годам за мошенничество
Китаянка усыновила более сотни детей.

54-летнюю жительницу Китая Ли Янься, известную усыновлением 118 детей, приговорили к 20 годам тюрьмы за мошенничество.

Ли Янься по прозвищу Мать Любви и ее 15 сообщников признали виновными в вымогательстве, подделке документов и мошенничестве. Суд оштрафовал бывшую владелицу детского приюта на 338 тысяч долларов, сообщили в материале BBC.

В 2018 году сотрудники правоохранительных органов обнаружили на банковских счетах женщины 20 тысяч долларов и установили, что в собственности женщины были несколько дорогих автомобилей.

Следователи выяснили, что с 2011 года женщина занималась шантажом строительных компаний. Некоторых из своих приемных детей она отправляла под грузовики, чтобы они мешали строительству. Часть состояния Ли заработала под видом пожертвований на строительство приюта.

Женщина прославилась в 2006 году, когда ряд СМИ опубликовал информацию об усыновлении жительницей города Уань нескольких десятков детей в провинции Хэбэй. Первого ребенка она усыновила в 1996 году и продолжила помогать детям, открыв приют «Деревня любви». В 2018 году под ее опекой находились 118 детей.

Источник: РЕН ТВ

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