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Разметку за 2 млн рублей нарисуют на вымытых дорогах Бердска

17:30 25.07.2019, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Перед «рисованием» асфальт нужно очистить от пыли и грязи. Дорожную разметку следует наносить на сухое и чистое покрытие при температуре не ниже +10 градусов.

Разметку за 2 млн рублей нарисуют на вымытых дорогах Бердска
Дорожная разметка в Бердске

Центр муниципальных услуг Бердска объявил аукцион по поиску подрядчика для нанесения горизонтальной дорожной разметки на городских дорогах. Нарисовать «зебру», разделительные полосы и другие обозначения следует до 15 сентября там, где скажет заказчик.

Предстоит нанести дорожную разметку общей площадью 7133 кв. метра в том числе линии белой и желтой краской.

Как сказано в документах закупки, горизонтальную разметку необходимо «выполнять по тщательно очищенному от пыли и грязи покрытию». Сильно загрязненные места должны быть промыты водой, после чего полностью просушены. Очистку покрытия от пыли и грязи, а также его промывку подрядчик осуществляет непосредственно перед нанесением разметки.

Дорожную разметку следует наносить на сухое и чистое покрытие при температуре воздуха не ниже +10 градусов, при относительной влажности воздуха не более 85%.

Бердский бюджет готов заплатить 2 млн 68 тыс. рублей за нанесение дорожной разметки на городских дорогах.

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