Шок: Промывают мозги и навязывают кредиты в 120 тыс. рублей на покупку массажного кресла пенсионерам Бердска

Более полугода тому назад бердчанка купила такое кресло. Пришла на очередную презентацию посмотреть в глаза человеку, навязавшему его в кредит. Но пенсионерку быстро вывели из зала.

Пенсионеры приходят в себя лишь только после того, как вернутся домой с ненужными товарами, приобретенными в кредит

Призывает пенсионеров не ходить на презентации разных товаров и не покупаться на уловки продавцов, обещающих ценные подарки, жительница Бердска Валентина. Иначе они могут попасть на крупную сумму, приобретая в кредит совершенно не нужную вещь. Убеждать продавцы умеют. Только вот после «выгодной» покупки придется горько разочароваться, да еще платить долги.

Прошло более полугода, а Валентина до сих пор со слезами вспоминает, как купилась на ценные призы заезжей фирмы.

Случилось это в декабре прошлого года. Валентина получила именной пригласительный билет на презентацию массажных кресел. И думать про это приглашение забыла, да только напомнили: позвонила девушка и поинтересовалась, придет ли бердчанка в назначенное время на презентацию. Если да, то с собой нужно обязательно взять паспорт. Пообещала, что для каждого участника встречи гарантирован подарок — автомобильный пылесос. Валентина решила сходить.

— Пришедших на презентацию людей рассаживали по разным местам. Скорее всего, чтобы не общались между собой. Начался конкурс. Люди отвечали на вопросы и получали дополнительные призы. Потом пригласили посидеть на массажном кресле. В это же время проводили презентацию подушек и покрывал из шерсти. Потом всех разбили на группы и беседовали в отдельности. Вытягивали дополнительные данные, спрашивали работаю ли я. И плавно подвели меня к покупке кресла. Хотела позвонить дочери, даже несколько раз, мне не позволили, мол, сделайте сюрприз родным. Ведь у многих проблемы со здоровьем. «А вы поставите кресло, и родные будут к вам чаще ходить», — так мне говорили, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Валентина.

Валентина никак не может понять, как позволила уговорить себя взять кредит на приобретение массажного кресла. Человек он не легковерный и не слишком внушаемый. Опомнилась, когда оказалась дома с этим треклятым креслом, подушкой, покрывалом и автомобильным пылесосом. Все это сказочное богатство обошлось бердчанке более 120 тыс. рублей.

Вместе с дочерью Валентина пошла в прокуратуру и написала заявление. Но ей ответили, что товар она приобрела по собственному желанию. И потому здесь ничего нельзя сделать. Потом пыталась вернуть кресло продавцам, ничего не вышло.

Недавно бердчанка опять получила приглашение на презентацию массажных кресел. И 24 июля отправилась в назначенное время на встречу. Чтобы посмотреть, что за продавцы приедут дурить народ в этот раз.

Бердчан пришло немало. Их принимали в двух залах. К Валентине подошла девушка и стала интересоваться, принесла ли она паспорт, работает ли. И в конце-концов спросила, посещала ли она подобные презентации. Бердчанка честно ответила, что посещала. И спросила, есть ли товар, который предлагают они.

-Я сказала, что покупала кресло. Девушка спросила, пользуюсь ли я им. Ответила, что пользуюсь. И тогда она отправила меня к мужчине, с которым предварительно пошепталась. Тот сразу повел меня к выходу. Ничего не поняла. Спрашиваю, в чем дело. Он, ничего не говоря, вытаскивает из коробки миксер и подает мне. Благодарит за то, что я пришла на презентацию. Опять спрашиваю, почему меня выставляют. Мужчина отвечает, что для нее на презентации не будет ничего нового. Мне не дали войти в зал и сесть на место, которое указали ранее. Я пошла домой и думала: сколько же человек попадутся на удочку устроителей презентации. Что их «обули», они поймут только после того, как приобретут товар, — с горечью произнесла бердчанка.

Массажное кресло в доме Валентины до сих пор стоит запечатанным.

— Я не могу его распечатать. С кредитом рассчиталась — часть его погасила деньгами, оставленными на черный день, — расплакалась Валентина.

После обеда 24 июля бердчанка позвонила на номер 112 и рассказала о ситуации, так как не хочет, чтобы пенсионеры попали в ту же ловушку, что и она.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в подобной ситуации в прошлом году оказалась и бердчанка Любовь Полунина. Ее пригласили на сеанс бесплатного массажа. Только домой она вернулась с массажной накладкой на кресло, неработающим автомобильным пылесосом и кредитом, полная стоимость которого равнялась 151 тыс. рублей. В этот же день бердчанка выяснила, что подобное изделие стоит от 15 до 30 тыс. рублей.

Любовь Николаевна позвонила в фирму, в которой приобрела чудо-массажер, и потребовала, чтобы с ней расторгли договор. Но продавцы этого делать не поспешили, а после и вовсе перестали брать трубку телефона.

Чтобы разобраться со всей этой несправедливостью Полунина отправилась в бердскую прокуратуру и написала заявление, где просит разобраться с недобросовестными продавцами. Подобные заявление она отправила в областную и московскую прокуратуры.

По похожим ситуациям нередко обращались с жалобами в бердский отдел Роспотребнадзора.

Специалисты уверяют, что такие сделки трудно расторгнуть. Практически нереально. Цены продавцы устанавливают самостоятельно. Получается, что покупатель готов платить деньги. Здесь нарушений нет никаких. Красиво обслужили, сделали массаж, продали. То же самое кредитный договор. Он оформлен. Подпись заемщика есть. Насильно это делать никто не заставлял. Признание сделки недействительной может быть в том случае, когда она совершена недееспособным лицом, человека обманули или ввели в заблуждение, либо заставили заключить договор насильно.

При оформлении кредитного договора нужно очень внимательно его изучить перед тем, как поставить в нем свою подпись, советуют эксперты.