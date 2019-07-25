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Задолжал 700 млн рублей за вывоз мусора регоператор транспортникам

14:45 25.07.2019 Фото: Pixabay
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Перевозчики отмечают, что не имеют возможности платить налоги и вовремя выплачивать заработную плату, они обратились к губернатору региона с просьбой оказать содействие.

Задолжал 700 млн рублей за вывоз мусора регоператор транспортникам
Регоператор по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск» накопил долг

Транспортные компании, занимающиеся вывозом мусора в Новосибирской области, в среду направили обращение к властям региона, в котором отмечают, что региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Экология-Новосибирск» накопил долг перед транспортными организациями и полигонами более 700 млн рублей. Авторы обращения просят губернатора Андрея Травникова оказать содействие в разрешении сложившейся ситуации, сообщила ТАСС исполнительный директор компании ООО «ТБО» Руслана Новикова.

«Истекшее полугодие 2019 и финансовые результаты организаций <…> показывают, что задержки оплаты работ и услуг, выполненных транспортными организациями, полигонами влекут проблемы, ведущие к банкротству большинства организаций <…>. По предварительным подсчетам, региональный оператор по обращению с отходами — ООО «Экология-Новосибирск» сформировал задолженность перед транспортными организациями и полигонами в сумме более 700 млн рублей», — говорится в сообщении, составленном транспортными компаниями.

Компании отмечают, что не имеют возможности платить налоги и своевременно выплачивать заработную плату.

«Нагрузка <…> увеличивается, а свои обязательства по оплатам региональный оператор [«Экология-Новосибирск»] не выполняет и не принимает должным образом объемы [вывезенного мусора]. С апреля это началось. Апрель-май — это субботники — мы убираем город, всегда так было. В части законодательства отходы от субботника не являются твердыми коммунальными — всегда муниципалитеты объявляли отдельные торги на вывоз мусора после субботника, оплачивали. В этом году нам сказал региональный оператор — нет, мы вывозим субботник», — сообщила Руслана Новикова.

Она отметила, что за апрель-май «Экология-Новосибирск» приняла только 60% объема выполненных работ по вывозу мусора.

Позиция регоператора

В компании «Экология-Новосибирск» пояснили ТАСС, что возникшие разногласия во многом связаны со становлением новой системы обращения с ТКО.

«Предъявленные сегодня перевозчиками к оплате объемы перевезенных ТКО значительно превышают объемы, обозначенные в статистических данных, которые учитывались при установлении тарифов на текущий период. В связи с этим возникла необходимость проверки достоверности предъявленных объемов», — цитирует пресс-служба компании гендиректора Ларису Анисимову. В пресс-службе регоператора добавили, что сумма задолженности перед транспортными компаниями будет озвучена по результатам проверки.

С начала 2019 года Новосибирская область перешла на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами. Региональным оператором ТКО стала компания «Экология-Новосибирск», которая также является концессионером по строительству двух мусороперерабатывающих заводов в области для решения проблемы с переработкой мусора в регионе.

Источник: ТАСС

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