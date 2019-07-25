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Денег до зарплаты не хватает 75% россиян

14:00 25.07.2019 Фото: pixabay
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Большинству не достает до 10 тыс. рублей. Росстат сообщил, что реальные доходы россиян (за вычетом обязательных платежей), в первом полугодии снизились на 1,3%.

Денег до зарплаты не хватает 75% россиян
75% россиян не хватает зарплаты

Три четверти россиян нуждаются в дополнительных средствах до получения зарплаты: при этом примерно 40% россиян не хватает около 10 тысяч рублей, а 7% россиян граждан нуждаются в дополнительных 6-8 тысячах рублей к получаемой зарплате, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер» (есть в распоряжении РИА Новости).

«Как установили специалисты компании в ходе интернет-опроса, 38,4% россиян часто требуется около 10 тысяч рублей, чтобы благополучно закрыть разрывы в семейном бюджете. Примерно 6,8% граждан нуждаются в дополнительных 6-8 тысячах рублей к получаемым зарплате или пособию, а 8,4% — в пяти тысячах рублей», — сообщили в компании.

Эксперты также добавили, что еще 10,2% россиян необходимо 3-4 тысячи рублей, а 11,4% — обычно не более 1-2 тысяч рублей.

В то же время практически четверть россиян не нуждается в дополнительных средствах между зарплатами. Так, у 6,1% россиян не хватает до поступления следующих начислений лишь нескольких сотен рублей, 7,1% граждан достаточно сумм, получаемых ежемесячно в рамках заработных плат или пособий. При этом только у 5% россиян остаются излишки, чтобы делать сбережения. А благополучие 6,6% россиян вообще не зависит от поступления регулярных доходов, указывают в компании.

Компания проводила исследование с 1 по 14 июля 2019 года. В нем принимали участие россияне старше 21 года. Метод – случайная рассылка вопросов на электронные адреса клиентов, а также через публикацию вопросов в своих группах в соцсетях. Исследование включает уникальные ответы 1,5 тысячи респондентов.

Росстат на прошлой неделе сообщил, что реальные располагаемые доходы россиян (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию), в первом полугодии снизились на 1,3% в годовом выражении, во втором квартале спад замедлился до 0,2% с 2,5% в первом. При этом реальные зарплаты в России в июне выросли на 2,3% в годовом выражении, в первом полугодии — на 1,8%.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Вам хватает вашей зарплаты?

Аноним, 25 июля 2019 14:19
Простой пример: покупка витаминок компливит в Бердске, три месяца назад пачка на 60 витаминок стоила 170 руб в Бердске, сегодня та же пачка стоит минимум 235 рублей! Кто умеет считать? Это какой процент подорожания?

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