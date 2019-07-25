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Маткапитал давать бессрочно российским семьям хотят в Минтруде

14:30 25.07.2019 Фото: Сибдом
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Пока действие программы продлили до 2025 года. Сейчас размер материнского капитала составляет 453 тыс. рублей.

Маткапитал давать бессрочно российским семьям хотят в Минтруде
Сертификат на получение материнского (семейного) капитала

В министерстве труда считают, что материнский капитал должен не просто быть продлен до 2025 года, а быть бессрочной мерой, заявил РИА Новости первый замглавы ведомства Алексей Вовченко.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что рассчитывает на продление программы по предоставлению материнского капитала до 2025 года. Она отметила, что это решение может быть принято до конца года.

Отвечая на вопрос об отношении министерства к возможному продлению срока действия программы маткапитала до 2025 года, Вовченко сказал, что пока изменений в закон нет.

«Мы традиционно всегда настаивали, как Минтруд, у нас были инициативы, что материнский капитал должен быть какой-то бессрочной мерой. Не только бессрочной, но и, может быть, более даже существенной», — отметил он.

По словам Вовченко, в ведомстве выступают за то, чтобы эта мера действовала всегда, и величина маткапитала постоянно индексировалась, «чтобы не случалось у нас таких трехгодовых задержек, которые были в прошлом бюджетном цикле».

Программа маткапитала

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года, по указу Владимира Путина ее действие продлено до конца 2021 года.

Сертификат на материнский капитал выдается за рождение второго или последующего ребенка в семье, в 2018 году его размер составляет 453,026 тысячи рублей.

Эти средства можно использовать на улучшение жилищных условий, на образование детей, на пенсию мамы. Для защиты семейного капитала от неоправданной растраты родителями законом запрещено обналичивание сертификата.

Источник: РИА Новости

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