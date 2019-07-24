Большие мелочи большой свадьбы

В свадьбе не бывает мелочей

Свадьба — изумительно красивое событие, одновременно трогательное и весёлое, запоминающееся на всю жизнь. Организация большого торжества — дело масштабное и хлопотное. Что нужно, чтобы праздник действительно удался? И как ничего не упустить?

План мероприятия

При подготовке торжества очень важно никого не забыть и ничего не перепутать. В день свадьбы в волнении и спешке нередко принимаются не оптимальные, далеко не самые лучшие решения. Намного спокойнее, когда всё расписано заранее: назначено кто за что отвечает, есть список всех необходимых вещей, а праздник распланирован по минутам.

Составление подробного плана потребует немало времени. Весьма возможно, что по ходу подготовки к торжеству план периодически будет дополняться, а отдельные пункты добавляться или наоборот вычёркиваться.

Однако это совсем не лишние труды. Это то, что позволит эффективно организовать подготовку праздника. Главное — не забывать следовать составленному расписанию.

Планировать событие нужно в определённой последовательности. Например, сначала необходимо посчитать количество гостей на празднике и только потом бронировать ресторан, а заказывать цветы и украшения для зала стоит не раньше, чем удалось определиться с выбором помещения.

Начать подготовку предстоящего торжества имеет смысл с решения финансовых вопросов: обсудить, сколько планируется потратить на свадьбу, составить бюджет мероприятия.

Особенности большой свадьбы

Чем больше ожидается гостей, тем тщательнее должна быть подготовка. Следует учитывать, что организация масштабного праздника потребует много времени, скорее всего несколько месяцев. Необходимо продумать, как целый день развлекать десятки разных людей, поэтому разработать сценарий торжества лучше как можно раньше, а также выбрать ведущего и заказать шоу-программу.

Важно прочитать отзывы о приглянувшемся ресторане, а оценить качество еды и напитков и уровень обслуживания можно, отправившись туда поужинать. Предоплата, которая вносится при бронировании зала на конкретную дату, как правило, не возвращается. Отказаться от проведения банкета — значит потерять определённую сумму.

Нужно решить вопрос с размещением тех друзей и родственников, кто приедет из других городов. Если в день свадьбы запланировано объехать несколько удалённых друг от друга мест, необходимо решить вопрос с транспортом для всех гостей. Чтобы избежать этой сложности, сегодня всё больше молодожёнов отдают предпочтение выездной свадьбе за городом. Там же можно провести и второй день.

Если приглашено человек 150 — 200, торжество на природе может стать единственным подходящим вариантом. Чаще всего за некоторое время до даты выездной церемонии или накануне, жених и невеста расписываются в районном ЗАГСе, а сама регистрация на выезде в этом случае — просто красивая постановка.

Чем поможет свадебный организатор

Самостоятельно справиться с подготовкой свадьбы, на которой будут присутствовать десятки, а то и сотни гостей, это задача посильная далеко не каждой паре. Может оказаться, что обратившись в свадебное агентство и поручив всё профессионалам, удастся сберечь не только время и нервы, но и деньги.

Свадебный организатор длительное время сотрудничает с проверенными специалистами — фотографами, декораторами, ведущими, флористами и стилистами. Это является гарантией качественно выполненной работы и нередко позволяет получить существенную скидку.

Организатор разработает концепцию праздника. Подскажет, как правильно распределить бюджет, поможет определиться с банкетным залом. В день свадьбы встретит гостей, проследит, чтобы расписание торжества соблюдалось поминутно. Организатор проконтролирует работу всей команды, которая занимается свадьбой, наладит эффективное взаимодействие между всеми участниками торжества.

Также профессионал свадебной индустрии возьмёт на себя решение абсолютно всех вопросов, возникающих по ходу праздника, урегулирует любые проблемы. Жениху и невесте останется только наслаждаться своим днём, общаться с гостями и веселиться.

Организовать большую свадьбу — серьёзная, ответственная работа. А организовать отлично — целое искусство. Не стоит недооценивать важность пошагового планирования. Чем тщательнее продуман день праздника, тем больше вероятность, что всё пройдёт великолепно.