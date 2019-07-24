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Обешивают «несчастных» покупателей в России

13:54 24.07.2019 Фото: pixabay.com
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В Пензенской области покупателям не доливали воду при ее продаже через автомат. При оплате почти 19 литров автомат артезианской воды «Ключ здоровья» не долил более полулитра.

Обешивают несчастных покупателей в России
В 80 случаях из ста подтверждаются жалобы потребителей о грубом нарушении их прав при продаже товаров и оказании услуг

В декабре прошлого года вступило в силу постановление правительства, разрешившее сотрудникам надзорного ведомства проводить контрольные закупки в различных сферах деятельности, связанных с продажей товаров и оказанием услуг населению. Всего за это время удалось провести 260 контрольных закупок в разных регионах страны.

Под видом тайных покупателей сотрудники Роспотребнадзора приходили в магазины, кафе и рестораны, на предприятия, оказывающие гостиничные, транспортные, медицинские и образовательные услуги. Различные нарушения нашлись при проведении 204 контрольных закупок (это почти 80 процентов от их общего количества). «В 80 случаях из ста подтверждаются жалобы потребителей о грубом нарушении их прав при продаже товаров и оказании услуг», — отметили в Роспотребнадзоре.

Например, управление Роспотребнадзора по Свердловской области выявило немало нарушений в автосалоне. Так, процесс заключения договора купли-продажи автомобиля длился восемь часов, а сама сделка сопровождалась целым набором нарушений. В частности, покупателю выдали памятку с заведомо завышенной суммой кредита и ложными сведениями о доходе, которые надо сообщить банку.

В восьми из десяти проведенных контрольных закупок нашлись нарушения. Самые распространенные — обвесы и недостоверные сведения при оказании финансовых услуг

«Фиксированная» ставка по кредиту выросла с 4,5 до 16,7 процента. В кредитный договор были сразу включены дополнительные услуги, в результате чего цена товара увеличилась почти вдвое.

Уже в Москве после жалобы потребителя контролеры проверяли агрегатор такси. Было установлено, что нарушаются права потребителей на получение достоверной информации о перевозчике. Так, согласно заказу услугу должно было оказать одно лицо, а фактически на вызов прибыла машина другого перевозчика.

В Пензенской области покупателям не доливали воду при ее продаже через автомат. При оплате почти 19 литров автомат артезианской воды «Ключ здоровья» не долил более полулитра. А в магазине «Фасоль» города Тулы тайных контролеров обвесили при покупке кондитерских изделий и сахара. Недовес составил до десяти процентов от заявленного продавцом веса товара.

260 контрольных ­закупок в разных регионах страны провели сотрудники Роспотребнадзора с декабря прошлого года, когда это стало возможным. Различные нарушения нашлись при проведении 204 контрольных закупок
Целый ряд административных дел, связанных с обманом потребителей, был возбужден в Краснодарском крае в отношении компании «Стиль Жизни», которая оказывает медуслуги и продает товары медицинского назначения, лечебное воздействие которых не подтвердилось соответствующей разрешительной документацией.

Источник: РГ

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