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За 50 лет истратит 11 млн рублей арендатор за квартиру в Новосибирске

13:36 24.07.2019 Фото: pixabay.com
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Обычная двушка стоит 3,5 млн рублей. Если взять ипотеку по процентной ставке 10,3%, то своим жильем удастся обзавестись за 30 лет, а переплата банку составит 7,4 млн руб. А за 50 лет вы переплатите 12, 4 млн рублей.

За 50 лет истратит 11 млн рублей арендатор за квартиру в Новосибирске
Средняя цена аренды квартиры по всем районам города сейчас — 18 тыс. руб.

Специалисты портала N1.RU подсчитали, сколько обойдется аренда обычной квартиры в течение 50 лет без учета инфляции.

Средняя цена аренды квартиры по всем районам города сейчас — 18 тыс. руб. За эту цену можно снять либо ухоженную квартиру по линии метро либо «двушку» в спальном районе. Средняя продолжительность жизни в Новосибирской области сейчас составляет 72 года, поэтому если человек начнет арендовать самостоятельно жильё после окончания вуза — с 22 лет, то срок аренды составит 50 лет. За 50 лет на аренду жилья уйдут почти 11 млн руб. в нынешних ценах.

Согласно подсчетам аналитиков, купить обычную «двушку» за 3,5 млн руб. в ипотеку будет выгоднее только если каждый месяц у заёмщика есть 30 тыс. руб. Тогда своим жильём (при нынешней процентной ставке Сбербанка 10,3%) удастся обзавестись за 30 лет, а переплата банку составит 7,4 млн руб. Однако, если платить ипотеку 50 лет по 25 тыс. руб., то переплата банку составит 12,4 млн руб. В первом случае заёмщик должен будет внести 5% от стоимости квартиры в качестве первоначального взноса или 175 тыс. руб., а во втором 15% — 525 тыс. руб.

Согласно недавнему исследованию аналитического центра НАФИ, около 9% россиян арендуют жильё. Для Новосибирска это около 121 тыс. взрослого населения. Таким образом, в месяц все арендаторы в Новосибирске тратят на аренду около 2,2 млрд. руб.

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От редакции

Что выгоднее - купить в ипотеку или арендовать?

назарик, 24 июля 2019 13:42
Купить, конечно... Потому что потом жилье можно оставить наследникам.

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