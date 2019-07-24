2500 кв. метров развороченных дорог после аварий на сетях отремонтировал КБУ Бердска

Комплекс работ по восстановлению благоустройства дорог после ремонта инженерных коммуникациях продолжается. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» заместитель директора КБУ по строительству и общим вопросом Александр Алексеенко, уже отремонтировано порядка 2,5 тысяч квадратных метров дорожного полотна.
— Подрядная организация устраняет замечания, на которые им указано после выполнения работ по благоустройству на том или ином участке, — сообщил Алексеенко сегодня, 24 июля.
Напомним, 13 июня Комбинат бытовых услуг Бердска заключил контракт с ООО«МеконгТехСтрой» на проведение комплекса работ по восстановлению благоустройства после ремонтных работ на инженерных коммуникациях на 2019 год. Общая стоимость работ по данному контракту составляет 3 206 779 рублей. Всего запланировано благоустройство 39 участков дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов. На сегодняшний день по многим из ним благоустройство территории уже завершено.
Улицы Бердска планировалось благоустроить по адресам:
внутриквартальный проезд в районе МКД по ул.Островского, 57, 61
проезжая часть в районе МКД по ул.Островского, 105, 107
проезжая часть в районе МКД по ул.Спортивная, 9
внутриквартальный проезд в районе МКД по ул.Островского, 170
внутриквартальный проезд в районе МКД по ул.Орджоникидзе, 6
проезжая часть и парковка в районе МКД по ул.К.Маркса, 6
придомовая территория (газон, малые формы) МКД по ул.К.Маркса, 27
внутриквартальный проезд в районе МКД по ул.Комсомольская, 32
внутриквартальный проезд в районе МКД по ул.Вокзальная, 52
внутриквартальный проезд и тротуар в районе Детского сада №12 по ул.Вокзальная, 16
проезжая часть в районе МКД по ул.Вокзальная, 52
тротуар в районе МКД по ул.Вокзальная, 54
проезжая часть в районе ул.Первомайская, 12
внутриквартальный проезд в районе МКД по ул.Попова, 8, 9
внутриквартальный проезд в районе мкд по ул.Красный Сокол, 18
проезжая часть по ул. Химзаводская
проезжая часть по ул.Черемушная (в районе МКД по ул.Микрорайон, 35)
внутриквартальный проезд в районе МКД по ул.Микрорайон, 44
внутриквартальный проезд и тротуар в раойне школы №13 по ул.Лунная, 19
тротуар в районе «Торговый дом на «Березовой»
парковка в районе магазина «Продсиб по ул.Рогачева, 11б
внутриквартальный проезд в районе МКД по ул.Рогачева, 14
внутриквартальный проезд в районе ЦТП «Родина»
внутриквартальный проезд в районе МКД в м-не Северный, 19/1
внутриквартальный проезд в районе МКД в м-не Северный, 19/2
внутриквартальный проезд в районе МКД в м-не Северный, 20
внутриквартальный проезд в районе МКД в м-не Северный, 21
тротуар в районе МКД в м-не Северный, 4
тротуар и отмостка МКД в м-не Северный, 15
внутриквартальный проезд в районе детского сада №22 по ул.К.Маркса, 29
тротуар в районе МКД по ул.Островского, 55
остановочная платформа в районе МКД по ул.Горького, 1
тротуар по ул.Ленина в районе ЗАГСа
внутриквартальный проезд в районе МКД по ул.Ленина. 43А
внутриквартальный проезда районе МКД по ул.Герцена, 15-17а
проезд на пересечении ул.Герцена и ул.Ленина
тротуар в районе МКД по ул.Лунная, 49- ул.Микрорайон, 54
тротуар в районе МКД по ул.Лелюха, 15
тротуар в районе МКД по ул.Микрорайон, 68.
Кроме того, в КБУ предполагали, что если после благоустройства указанных внутриквартальных проездов и тротуаров останутся деньги, то благоустройство выполнят по следующим адресам:
внутриквартальный проезд в районе МКД по ул.Красный Сокол, 18
тротуар в районе МКД по ул.Ленина, 116
внутриквартальный проезд в районе МКД по ул.Горького, 3
внутриквартальный проезд в районе МКД по ул.Ленина, 15б, 17.