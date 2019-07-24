2500 кв. метров развороченных дорог после аварий на сетях отремонтировал КБУ Бердска

Дыру возле ЗАГСа заделали в июле

Комплекс работ по восстановлению благоустройства дорог после ремонта инженерных коммуникациях продолжается. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» заместитель директора КБУ по строительству и общим вопросом Александр Алексеенко, уже отремонтировано порядка 2,5 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

— Подрядная организация устраняет замечания, на которые им указано после выполнения работ по благоустройству на том или ином участке, — сообщил Алексеенко сегодня, 24 июля.

Напомним, 13 июня Комбинат бытовых услуг Бердска заключил контракт с ООО«МеконгТехСтрой» на проведение комплекса работ по восстановлению благоустройства после ремонтных работ на инженерных коммуникациях на 2019 год. Общая стоимость работ по данному контракту составляет 3 206 779 рублей. Всего запланировано благоустройство 39 участков дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов. На сегодняшний день по многим из ним благоустройство территории уже завершено.

Улицы Бердска планировалось благоустроить по адресам:

внутриквартальный проезд в районе МКД по ул.Островского, 57, 61

проезжая часть в районе МКД по ул.Островского, 105, 107

проезжая часть в районе МКД по ул.Спортивная, 9

внутриквартальный проезд в районе МКД по ул.Островского, 170

внутриквартальный проезд в районе МКД по ул.Орджоникидзе, 6

проезжая часть и парковка в районе МКД по ул.К.Маркса, 6

придомовая территория (газон, малые формы) МКД по ул.К.Маркса, 27

внутриквартальный проезд в районе МКД по ул.Комсомольская, 32

внутриквартальный проезд в районе МКД по ул.Вокзальная, 52

внутриквартальный проезд и тротуар в районе Детского сада №12 по ул.Вокзальная, 16

проезжая часть в районе МКД по ул.Вокзальная, 52

тротуар в районе МКД по ул.Вокзальная, 54

проезжая часть в районе ул.Первомайская, 12

внутриквартальный проезд в районе МКД по ул.Попова, 8, 9

внутриквартальный проезд в районе мкд по ул.Красный Сокол, 18

проезжая часть по ул. Химзаводская

проезжая часть по ул.Черемушная (в районе МКД по ул.Микрорайон, 35)

внутриквартальный проезд в районе МКД по ул.Микрорайон, 44

внутриквартальный проезд и тротуар в раойне школы №13 по ул.Лунная, 19

тротуар в районе «Торговый дом на «Березовой»

парковка в районе магазина «Продсиб по ул.Рогачева, 11б

внутриквартальный проезд в районе МКД по ул.Рогачева, 14

внутриквартальный проезд в районе ЦТП «Родина»

внутриквартальный проезд в районе МКД в м-не Северный, 19/1

внутриквартальный проезд в районе МКД в м-не Северный, 19/2

внутриквартальный проезд в районе МКД в м-не Северный, 20

внутриквартальный проезд в районе МКД в м-не Северный, 21

тротуар в районе МКД в м-не Северный, 4

тротуар и отмостка МКД в м-не Северный, 15

внутриквартальный проезд в районе детского сада №22 по ул.К.Маркса, 29

тротуар в районе МКД по ул.Островского, 55

остановочная платформа в районе МКД по ул.Горького, 1

тротуар по ул.Ленина в районе ЗАГСа

внутриквартальный проезд в районе МКД по ул.Ленина. 43А

внутриквартальный проезда районе МКД по ул.Герцена, 15-17а

проезд на пересечении ул.Герцена и ул.Ленина

тротуар в районе МКД по ул.Лунная, 49- ул.Микрорайон, 54

тротуар в районе МКД по ул.Лелюха, 15

тротуар в районе МКД по ул.Микрорайон, 68.

Кроме того, в КБУ предполагали, что если после благоустройства указанных внутриквартальных проездов и тротуаров останутся деньги, то благоустройство выполнят по следующим адресам:

внутриквартальный проезд в районе МКД по ул.Красный Сокол, 18

тротуар в районе МКД по ул.Ленина, 116

внутриквартальный проезд в районе МКД по ул.Горького, 3

внутриквартальный проезд в районе МКД по ул.Ленина, 15б, 17.