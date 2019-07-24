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2500 кв. метров развороченных дорог после аварий на сетях отремонтировал КБУ Бердска

13:30 24.07.2019, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Благоустройством 39 тротуаров и внутриквартальных проездов занимается подрядная организация. На ремонт потратят 3,7 млн рублей. Если деньги останутся, то приведут в порядок еще 4 объекта.

2500 кв. метров развороченных дорог после аварий на сетях отремонтировал КБУ Бердска
Дыру возле ЗАГСа заделали в июле

Комплекс работ по восстановлению благоустройства дорог после ремонта инженерных коммуникациях продолжается. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» заместитель директора КБУ по строительству и общим вопросом Александр Алексеенко, уже отремонтировано порядка 2,5 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

— Подрядная организация устраняет замечания, на которые им указано после выполнения работ по благоустройству на том или ином участке, — сообщил Алексеенко сегодня, 24 июля.

Напомним, 13 июня Комбинат бытовых услуг Бердска заключил контракт с ООО«МеконгТехСтрой» на проведение комплекса работ по восстановлению благоустройства после ремонтных работ на инженерных коммуникациях на 2019 год. Общая стоимость работ по данному контракту составляет 3 206 779 рублей. Всего запланировано благоустройство 39 участков дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов. На сегодняшний день по многим из ним благоустройство территории уже завершено.

Улицы Бердска планировалось благоустроить по адресам:
внутриквартальный проезд в районе МКД по ул.Островского, 57, 61
проезжая часть в районе МКД по ул.Островского, 105, 107
проезжая часть в районе МКД по ул.Спортивная, 9
внутриквартальный проезд в районе МКД по ул.Островского, 170
внутриквартальный проезд в районе МКД по ул.Орджоникидзе, 6
проезжая часть и парковка в районе МКД по ул.К.Маркса, 6
придомовая территория (газон, малые формы) МКД по ул.К.Маркса, 27
внутриквартальный проезд в районе МКД по ул.Комсомольская, 32
внутриквартальный проезд в районе МКД по ул.Вокзальная, 52
внутриквартальный проезд и тротуар в районе Детского сада №12 по ул.Вокзальная, 16
проезжая часть в районе МКД по ул.Вокзальная, 52
тротуар в районе МКД по ул.Вокзальная, 54
проезжая часть в районе ул.Первомайская, 12
внутриквартальный проезд в районе МКД по ул.Попова, 8, 9
внутриквартальный проезд в районе мкд по ул.Красный Сокол, 18
проезжая часть по ул. Химзаводская
проезжая часть по ул.Черемушная (в районе МКД по ул.Микрорайон, 35)
внутриквартальный проезд в районе МКД по ул.Микрорайон, 44
внутриквартальный проезд и тротуар в раойне школы №13 по ул.Лунная, 19
тротуар в районе «Торговый дом на «Березовой»
парковка в районе магазина «Продсиб по ул.Рогачева, 11б
внутриквартальный проезд в районе МКД по ул.Рогачева, 14
внутриквартальный проезд в районе ЦТП «Родина»
внутриквартальный проезд в районе МКД в м-не Северный, 19/1
внутриквартальный проезд в районе МКД в м-не Северный, 19/2
внутриквартальный проезд в районе МКД в м-не Северный, 20
внутриквартальный проезд в районе МКД в м-не Северный, 21
тротуар в районе МКД в м-не Северный, 4
тротуар и отмостка МКД в м-не Северный, 15
внутриквартальный проезд в районе детского сада №22 по ул.К.Маркса, 29
тротуар в районе МКД по ул.Островского, 55
остановочная платформа в районе МКД по ул.Горького, 1
тротуар по ул.Ленина в районе ЗАГСа
внутриквартальный проезд в районе МКД по ул.Ленина. 43А
внутриквартальный проезда районе МКД по ул.Герцена, 15-17а
проезд на пересечении ул.Герцена и ул.Ленина
тротуар в районе МКД по ул.Лунная, 49- ул.Микрорайон, 54
тротуар в районе МКД по ул.Лелюха, 15
тротуар в районе МКД по ул.Микрорайон, 68.

Кроме того, в КБУ предполагали, что если после благоустройства указанных внутриквартальных проездов и тротуаров останутся деньги, то благоустройство выполнят по следующим адресам:
внутриквартальный проезд в районе МКД по ул.Красный Сокол, 18
тротуар в районе МКД по ул.Ленина, 116
внутриквартальный проезд в районе МКД по ул.Горького, 3
внутриквартальный проезд в районе МКД по ул.Ленина, 15б, 17.

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