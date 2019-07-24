24.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Погибли автоледи и ее пассажир из Красноярска в Toyota Corolla в ДТП с фурой под Новосибирском

13:00 24.07.2019 Фото: ГУ МВД по НСО
0

Смертельное ДТП произошло на трассе «Иртыш». Женщина-водитель выехала на встречку, где столкнулась с грузовиком MAN.

Погибли автоледи и ее пассажир из Красноярска в Toyota Corolla в ДТП с фурой под Новосибирском
На месте смертельного ДТП

В Убинском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в среду в управлении МВД по Новосибирской области.

23 июля в 17.30 в Убинском районе на 1195-м км автодороги Р-254 «Иртыш» женщина-водитель автомобиля «Тойота Королла», следовавшая со стороны Омска в сторону Новосибирска, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовым автомобилем МАН, двигавшимся во встречном направлении.

В результате происшествия от полученных травм на месте погибли 39-женщина, управлявшая «Тойотой», и 45-летний пассажир этого же автомобиля — оба жители Красноярска.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

На рассчитала дистанцию?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Пожалуй, вы нуждаетесь в психокоррекции
14:02 24-07-2019
Пожалуй, вы нуждаетесь в психокоррекции
Лишить родительских прав посадившего 10-летнего сына на цепь на Кубани
14:00 24-07-2019
Лишить родительских прав посадившего 10-летнего сына на цепь на Кубани
Обешивают "несчастных" покупателей в России
13:54 24-07-2019
Обешивают
Жители Нового посёлка Бердска требуют вернуть доктора
13:52 24-07-2019
Жители Нового посёлка Бердска требуют вернуть доктора
Цифровые мошенники действуют на рынке недвижимости России
13:46 24-07-2019
Цифровые мошенники действуют на рынке недвижимости России
«Экологический Чернобыль» рванет в Иркутской области при бездействии власти 1
13:45 24-07-2019
«Экологический Чернобыль» рванет в Иркутской области при бездействии власти
За 50 лет истратит 11 млн рублей арендатор за квартиру в Новосибирске 1
13:36 24-07-2019
За 50 лет истратит 11 млн рублей арендатор за квартиру в Новосибирске
Бердск2500 кв. метров развороченных дорог после аварий на сетях отремонтировал КБУ Бердска
13:30 24-07-2019
2500 кв. метров развороченных дорог после аварий на сетях отремонтировал КБУ Бердска
Две дополнительных кассы РКЦ открылись в Бердске
13:28 24-07-2019
Две дополнительных кассы РКЦ открылись в Бердске
Зачем пешеходный переход с поля на газон?
13:25 24-07-2019
Зачем пешеходный переход с поля на газон?