Погибли автоледи и ее пассажир из Красноярска в Toyota Corolla в ДТП с фурой под Новосибирском

Смертельное ДТП произошло на трассе «Иртыш». Женщина-водитель выехала на встречку, где столкнулась с грузовиком MAN.

На месте смертельного ДТП

В Убинском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в среду в управлении МВД по Новосибирской области.

23 июля в 17.30 в Убинском районе на 1195-м км автодороги Р-254 «Иртыш» женщина-водитель автомобиля «Тойота Королла», следовавшая со стороны Омска в сторону Новосибирска, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовым автомобилем МАН, двигавшимся во встречном направлении.

В результате происшествия от полученных травм на месте погибли 39-женщина, управлявшая «Тойотой», и 45-летний пассажир этого же автомобиля — оба жители Красноярска.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства аварии.