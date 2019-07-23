Летний отдых: как занять ребёнка в Бердске

В Бердске есть большой выбор разнообразных дополнительных занятий, которые проходят в летние месяцы,

Не всегда есть время и возможность организовать детский отдых, связанный с дальними поездками. Но это совсем не значит, что лето в городе должно быть скучным. Иногда часть каникул ребёнок проводит, например, у дедушки с бабушкой или едет в лагерь, а на оставшийся месяц-два отдыха тоже хочется придумать что-то увлекательное, научиться новому, провести время с пользой, а не часами просиживая за компьютером. В Бердске есть большой выбор разнообразных дополнительных занятий, которые проходят в летние месяцы, и пришкольных лагерей, где ребёнок сможет открыть для себя много интересного и встретить новых друзей.

Некогда скучать с утра и до вечера

Как и в течение учебного года, летом возможно посещение различных кружков. Уроки проходят 2 – 3 раза в неделю в утреннее, дневное и вечернее время. Каникулы – отличный повод, чтобы попробовать новые занятия, возможно, приобрести интересные хобби и увлечения, и с осени продолжить совершенствоваться в понравившемся деле.

В Бердске на летний период представлен широкий выбор секций творческой и спортивной направленности. Остаётся только решить, что интересует больше – занятия иностранными языками, обучение вокалу или танцам.

Хорошим вариантом летнего отдыха может стать посещение пришкольного лагеря или площадки. Здесь день ребёнка расписан с утра и до вечера. Работающим родителям не нужно думать, чем в их отсутствие заняты дети. Летние площадки – это каникулы с пользой под присмотром взрослых: игры на свежем воздухе, разнообразные увлекательные занятия, новые знакомства, познавательные экскурсии и полноценное питание по расписанию.

Профессия будущего: робототехника

И малышам, и детям постарше очень нравится играть с яркими разноцветными деталями LEGO. Увлекательные весёлые занятия с использованием популярного конструктора проводятся с дошкольниками, начиная уже с 4-5 лет. Преподаватели знают, как заинтересовать самых маленьких учеников: собранные модели двигаются. В игровой форме ребята знакомятся с простыми базовыми механизмами, учатся взаимодействовать друг с другом. Занятия помогают вырабатывать внимательность, усидчивость, развивают мелкую моторику.

Для учеников постарше робототехника – погружение в мир механики, электротехники, электроники, информатики и проектирования. Базовых знаний по школьной программе в области математики и физики вполне достаточно, чтобы успешно заниматься на курсе. Кроме того, когда ребята видят практическое применение не всегда любимых школьных предметов, когда наглядно продемонстрировано, для чего нужно их знать – это может стать хорошим стимулом заинтересоваться математикой и физикой. Занятия по робототехнике отлично развивают воображение, а могут стать и первым шагом к перспективной современной профессии инженера по программированию роботизированных систем. Всем очевидно: будущее сегодня за стремительным прогрессом технологий.

Занятия танцами – польза для осанки и здоровья

Уметь танцевать – здорОво и здОрово. Танцы как разновидность физической активности оказывают благотворное влияние на организм. Во время выполнения разнообразных танцевальных движений задействованы очень многие мышцы. Тренируются дыхательная и сердечно-сосудистая системы. Повышается физическая выносливость. Занятия позитивно влияют на настроение, помогают раскрыться эмоциям, оказывают сильное эстетическое воздействие.

Танцы – это всегда современно, модно и актуально. В летнем танцевальном лагере ребят ждёт насыщенная физкультурная программа. Обязательно проводятся занятия по общефизической подготовке, по растяжке. Устраиваются спортивные игры и соревнования на улице. На занятиях танцами есть возможность попробовать себя в разных направлениях и найти то, которое понравится больше всего.

Педагоги – увлечённые своим делом профессионалы с опытом работы с детьми. Ребят ждёт много интересного и творческого: репетиции, съёмки, тренинги, импровизации, мастер-классы. По итогам сезона проводится настоящий отчётный концерт на сцене.

С окончанием учебного года свободного времени у ребёнка становится гораздо больше, и возникает необходимость грамотно организовать его. Лето в городе – отличная возможность попробовать отдых в новом формате. И планировать интересные насыщенные каникулы самое время начинать уже сейчас.