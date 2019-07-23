Кишечник влияет на продолжительность жизни

По словам экспертов, от состояния кишечника зависит около 70% ресурсов иммунной системы — именно в кишечнике находится большая часть иммунных клеток, которые борются с болезнетворными бактериями и вирусами.

Если микрофлора нарушена, то клетки оказываются слишком «заняты» борьбой с вредными бактериями в кишечнике и оказываются неспособны противостоять внешним агентам

Специалисты сообщили, какой орган влияет на продолжительность жизни. По словам геронтологов, прямое влияние на срок жизни человека оказывает кишечник, а точнее — его микрофлора, сообщают «Питерские заметки».

По словам экспертов, от состояния кишечника зависит около 70% ресурсов иммунной системы — именно в кишечнике находится большая часть иммунных клеток, которые борются с болезнетворными бактериями и вирусами. И если микрофлора нарушена, то клетки оказываются слишком «заняты» борьбой с вредными бактериями в кишечнике и оказываются неспособны противостоять внешним агентам.

Кроме того, неправильно функционирующий кишечник способен привести к метаболическому синдрому, который, в свою очередь, становится причиной ожирения, диабета, гипертонии и образования тромбов. Также нарушенная микрофлора провоцирует головные боли, пищевые аллергии и нарушения сна.

Могут иметься противопоказания. Перед применением или при проблемах со здоровьем обязательно проконсультируйтесь со специалистом (врачом).