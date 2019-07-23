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Здоровье / Общество

Кишечник влияет на продолжительность жизни

21:00 23.07.2019 Фото: pixabay.com
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По словам экспертов, от состояния кишечника зависит около 70% ресурсов иммунной системы — именно в кишечнике находится большая часть иммунных клеток, которые борются с болезнетворными бактериями и вирусами.

Кишечник влияет на продолжительность жизни
Если микрофлора нарушена, то клетки оказываются слишком «заняты» борьбой с вредными бактериями в кишечнике и оказываются неспособны противостоять внешним агентам

Специалисты сообщили, какой орган влияет на продолжительность жизни. По словам геронтологов, прямое влияние на срок жизни человека оказывает кишечник, а точнее — его микрофлора, сообщают «Питерские заметки».
По словам экспертов, от состояния кишечника зависит около 70% ресурсов иммунной системы — именно в кишечнике находится большая часть иммунных клеток, которые борются с болезнетворными бактериями и вирусами. И если микрофлора нарушена, то клетки оказываются слишком «заняты» борьбой с вредными бактериями в кишечнике и оказываются неспособны противостоять внешним агентам.
Кроме того, неправильно функционирующий кишечник способен привести к метаболическому синдрому, который, в свою очередь, становится причиной ожирения, диабета, гипертонии и образования тромбов. Также нарушенная микрофлора провоцирует головные боли, пищевые аллергии и нарушения сна.

Могут иметься противопоказания. Перед применением или при проблемах со здоровьем обязательно проконсультируйтесь со специалистом (врачом).

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