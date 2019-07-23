Траур в Хабаровске: Погибли четверо детей из сгоревшего палаточного лагеря

После трагедии, по словам детского омбудсмена, проверят все лагеря в России. В Хабаровском крае объявят 3-дневный траур, семьям погибших выплатят по 1 млн рублей.

Сгорели 20 палаток из 27

Число погибших в результате пожара в лагере под Хабаровском увеличилось до четырех, сообщила пресс-секретарь правительства края Надежда Томченко. Ранее было известно о трех погибших детях и четырех пострадавших.

«Мальчик, который оставался в реанимации, умер», — сказала она.

По словам очевидцев, во время трагедии он помогал выбраться из огня своим сверстникам.

Пожар в лагере

Пожар в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе произошел ночью. По данным МЧС, из 26 палаток сгорели 20.

По уточненным данным Минздрава, при пожаре пострадали 12 человек: пятеро взрослых и семеро детей.

Общая площадь возгорания составила 2,4 тысячи «квадратов». К его ликвидации привлекли 28 человек и девять единиц техники.

СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Известно, что последняя проверка Госпожнадзора проходила в лагере в мае этого года. Руководству предписали к 1 августа устранить нарушения, одним из которых было отсутствие планов эвакуации.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, изымается документация. Опрашиваются дети и работники лагеря.

По предварительным данным, причиной трагедии мог стать загоревшийся обогреватель.

Задержаны директор организации-владельца детского учреждения и директор самого лагеря.

Вопрос к проверяющим

Как предположила детский омбудсмен Анна Кузнецова, регулярные проверки в лагере могли быть либо формальными, либо про проживание в палатках не было сказано проверяющим.

«Какой смысл в формальных и рамочных проверках? Задача проверочных мероприятий – выявить то, что реально может навредить детям», — отметила она.

По ее словам, непонятно, входит ли проживание в палатках в программу организации отдыха в лагере.

«Как такое могло произойти во время организованного отдыха детей?» — задается вопросом Кузнецова.

Также детский омбудсмен отмечает, что обеспечить детям безопасный отдых – это прямая обязанность и ответственность не только самой организации оздоровления, но и органов исполнительной власти субъекта.

Она заявила, что будет проведено расследование и установлены виновные, что приведёт к тщательным проверкам всех лагерей, передает РИА Новости.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что губернатор Хабаровского края заявил о незаконности размещения палаточного лагеря. О ним никто не знал.

Власти Хабаровского края объявят в среду трехдневный траур в связи с гибелью детей при пожаре в палаточном лагере. Об этом сообщила журналистам пресс-служба губернатора и правительства региона.

«В крае с 24 июля будет объявлен траур», — сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что семьи погибших получат по 1 млн рублей.