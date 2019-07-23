Разрушенный недострой привлекает подростков и бродяг в военном городке Бердска

Сколько будут недостроенные дома портить вид города, представлять опасность для детей и возобновят ли стройку, ответит Минобороны.

Долгострой стоит на территории военного городка

Рядом с домами, которые находятся по адресу: ул. Авиаторов, 6 и 4, стоит недострой. Многоэтажные дома в военном городке стоят без окон и дверей уже более 12 лет, которые строились для того, чтобы заселить туда военнослужащих из вертолетного полка и бригады спецназа.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» бердчанка Тамара Васильевна, заброшенная территория пятиэтажек совсем не охраняется и полицейские частенько приезжают на объект, чтобы снять с крыши дома детей.

В 2017 году на участок долгостроя выезжали представители Минстроя и Минобороны. Один из вопросов, который обсуждался в ходе выездного заседания, — это завершение строительства двух многоэтажек.

По словам депутата горсовета Бердска, подполковника Андрея Некрасова, в новостройки на ул. Авиаторов вложили 200 млн рублей. Но затем, в начале «нулевых», стройку заморозили. Заброшенные пятиэтажки так и стоят в военном городке, привлекая любопытных подростков, сталкеров и бродяг.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» отправила запрос в Министерство обороны, чтобы узнать судьбу строительства.

Долгострой в военном городке

Долгострой в военном городке