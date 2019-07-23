Контрактные автозапчасти для вашего автомобиля

Все автомобили изнашиваются в процессе эксплуатации, износ отдельных деталей можно решить обычной заменой. Какие детали выбрать: контрактные или оригинальные запчасти, чтобы не прогадать с качеством?

Когда автомобиль начинает «барахлить» или вовсе перестает ездить, мы не бежим покупать новый

Любое транспортное средство — это набор деталей, грамотно подобранных и соединенных друг с другом. Когда автомобиль начинает «барахлить» или вовсе перестает ездить, мы не бежим покупать новый. Мы всего лишь находим источник проблемы и заменяем детали, пришедшие в негодность. Здесь начинается поиск вариантов, можно купить:

— оригинальную запчасть;

— контрактную запчасть (с европейского/японского рынка)

— запчасть бывшую в употреблении (с российского рынка).

Отметим сразу, что б/у запчасти российского рынка — самый ненадежный вариант из трех вышеперечисленных, поэтому не будем его широко рассматривать.

Чем отличаются контрактные запчасти от б/у

По сути, контрактные запчасти, это те же б/у запчасти, только привезенные из Японии или Европы. Однако, разница с российским рынком колоссальна.

Контрактные детали ввозят из-за границы (в нашем регионе в основном используются запчасти из Японии), там они эксплуатируются жестко определенный срок, а не до момента непригодности или состояния граничащего с ним, как это, зачастую, происходит в России. Затем эти детали тщательно проверяются на безопасность и качество перед продажей за границу.

Качество обычных б/у запчастей непредсказуемо, поскольку они в основном снимаются с аварийных и старых автомобилей, которые обслуживались в России.

Оригинальные автозапчасти

Оригинальные автозапчасти — это автозапчасти, выпускаемые заводом-изготовителем автомобилей. Такие детали обязательно подойдут вашему автомобилю, поскольку вы имеете возможность заказать конкретную деталь, конкретной модели, на которой чаще всего имеется уникальный заводской номер и фирменная маркировка.

Оригинальные запчасти всегда гарантируют высокое качество и идеальную совместимость с другими деталями вашего автомобиля.

Кроме того, приобретая и устанавливая такую деталь, автомобиль сохраняет гарантию на обслуживание. Но оригинальные автозапчасти имеют свои минусы, к ним можно отнести высокую цену и длительное ожидание доставки (поскольку она будет производиться из-за границы).

Какие детали выбрать

Все мы вольны выбирать то, что нам больше нравится и подходит. Если вы располагаете временем и хотите, чтобы новая автозапчасть прослужила очень долго, и готовы платить за это, то для вас подходит вариант покупки оригинальных запчастей. Если же вы нуждаетесь в срочном ремонте автомобиля и не готовы выкладывать кругленькую сумму за детали, то смело берите контрактные автозапчасти. Поскольку в них вы найдете идеальное соотношение: цена/качество.

Какие контрактные запчасти самые популярные

Согласно статистике, чаще всего российские автомобилисты покупают контрактные коробки передач и моторы для своих транспортных средств. Почему именно эти детали? Дело в том, что новые двигатели и коробки передач имеют очень высокую цену, за те же деньги вы сможете взять б/у автомобиль на ходу той же модели. Кроме того, двигатель и коробка — самые важные детали автомобиля, и поэтому требуют замены на абсолютно подходящие запчасти.

Помимо двигателей легковых машин и трансмиссий (механических и автоматических коробок передач), спросом пользуются:

— запчасти кузова: бамперы, крылья, двери, капоты;

— запчасти подвески: тяги, приводы, рычаги, мосты, стойки, амортизаторы;

— автомобильные стекла;

— оптические приборы: фары, противотуманники, габаритные и поворотные огни;

— вспомогательное и навесное оборудование: стартеры, карбюраторы, радиаторы, турбины, кондиционеры, головки блока цилиндров и другие.

Таким образом, что бы не сломалось в вашем автомобиле, это можно найти в специализированных автомагазинах и автосервисах, которые имеют договоры с аукционами и заводами по утилизации Японии и Европы на поставку автодеталей. Здесь можно быть уверенным в качестве, на такие автозапчасти чаще всего действует гарантия 14 дней.

Контрактные запчасти из Японии, Германии и США обязательно являются оригинальными, а не дубликатными, изготовлением которых активно промышляет Китай. Настоящие японские запчасти, в отличие от китайских копий, идеально подходят к серийным моделям японских автомобилей.