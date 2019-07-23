Сеул обвинил российские ВКС в нарушении воздушного пространства

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи обвинил ВКС в нарушении воздушного пространства страны во вторник утром.
По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский самолет дважды по три минуты находился в воздушном пространстве страны над Японским морем.
В ведомстве заявляют, что истребители южнокорейских ВВС подняли по тревоге и дали предупредительные выстрелы.
Ранее в российском Минобороны неоднократно заявляли, что все полеты самолетов ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами.
Источник: РИА Новости