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Сеул обвинил российские ВКС в нарушении воздушного пространства

17:30 23.07.2019 Фото: Pixabay
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Истребители южнокорейских ВВС подняли по тревоге и дали предупредительные выстрелы. Россия отрицает нарушение международных правил своими самолетами.

Сеул обвинил российские ВКС в нарушении воздушного пространства

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи обвинил ВКС в нарушении воздушного пространства страны во вторник утром.

По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский самолет дважды по три минуты находился в воздушном пространстве страны над Японским морем.

В ведомстве заявляют, что истребители южнокорейских ВВС подняли по тревоге и дали предупредительные выстрелы.

Ранее в российском Минобороны неоднократно заявляли, что все полеты самолетов ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами.

Источник: РИА Новости

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