Погибли 30 коров на железной дороге в Хакасии с начала 2019 года

Домашние животные сбегают на рельсы от спящих пастухов, когда пасутся без присмотра. РЖД терпит убытки от остановки пассажирских и грузовых составов.

Скот пасется на железной дороге

Сотрудники Абаканского линейного отдела (ЛО) МВД России привлекли к ответственности пастуха, допустившего выход коров к железнодорожным путям. Об этом сегодня, 23 июля, «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в сибирском управлении МВД на транспорте.

В дежурную часть Абаканского линейного отдела (ЛО) МВД России поступило сообщение, что на перегоне станций Минусинск-Крупская (Минусинского района) вблизи железнодорожного пути пасется стадо коров.

На место происшествия по сообщению выехали сотрудники Абаканского ЛО МВД России и установили пастуха выпасаемых животных. 38-летний работник фермерского хозяйства признался, что во время пастьбы задремал, тем самым, допустил выход скота к железной дороге.

В отношении правонарушителя составлен административный протокол в соответствии с частью 4 статьи 11.1 Кодекса об административных правонарушениях (несоблюдение правил выпаса скота вблизи железнодорожных путей).

Накануне в Абаканском ЛО МВД России было зарегистрировано пять фактов выхода сельскохозяйственных животных на железнодорожные пути, в результате чего, пострадали четыре коровы, на которых ветеринарные бирки отсутствовали. В настоящее время сотрудники устанавливают их владельцев, возбуждены дела об административном правонарушении по части 4 статьи 11.1 Кодекса об административных правонарушениях (несоблюдение правил выпаса скота вблизи железнодорожных путей).

Несмотря на снижение в целом числа (на 27,8%) подобных инцидентов на участке обслуживания Абаканского ЛО МВД России, данная проблема остается актуальной. В текущем году по вине владельцев безнадзорно выпасаемого скота произошло 39 фактов экстренных торможений подвижных составов, из них, лишь в девяти случаях наезд предотвратить удалось, 30 животных погибло. Лидирующее количество торможений – 14 и 13, произошло на территории Аскизского и Усть-Абаканского районов Республики Хакасия. Отсутствие пастуха или нежелание сельчан оплатить его услуги, затрудняет организацию контролируемой пастьбы, что является основной причиной проблемы.

С начала текущего года к ответственности привлечено 6 владельцев скота. В большинстве случаев их установить не представляется возможным, по причине отсутствия ветеринарных меток на животных. Граждане уклоняются от обязанности метить свой скот, даже снимают имеющиеся бирки, чтобы избежать административной и материальной ответственности за безнадзорный выпас.

Выход животных на железнодорожные пути создает угрозу безопасному движению поездов. Экстренное торможение может нанести непоправимый вред здоровью и жизни пассажиров, ущерб перевозимому грузу. При столкновении с животными повреждается локомотив, выходит из строя тормозная система, создается прямая угроза схода поезда с рельсов. Возникают нарушения в графике движения пассажирских и грузовых поездов. Дорога несет убытки.

Данная проблема в Хакасии регулярно обсуждается на заседании комиссии по профилактике правонарушений Республики Хакасия. Во взаимодействии с представителями железнодорожных организаций, поссоветов, сельсоветов, участковых уполномоченных территориальных органов внутренних дел, сотрудники транспортной полиции проводят профилактические мероприятия с населением.

Снижение числа происшествий, связанных с выходом скота на пути, на сегодняшний день свидетельствует о некоторой стабилизации ситуации, однако, по-прежнему, требует пристального внимания и кропотливой работы по предупреждению подобных правонарушений и формированию у граждан ответственного отношения к проблеме.