Упали доходы россиян из-за роста процентов по кредитам

За первое полугодие реальные доходы россиян снизились на 1,3%. Это обусловлено несколькими факторами.

Денег больше не становится

Реальные располагаемые доходы россиян в январе — июне 2019 года снизились по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года на 1,3%, говорится в оперативном докладе Росстата.

Для сравнения, за первое полугодие 2018 года располагаемые доходы населения выросли на 1,3%.

Во втором квартале 2019 года реальные располагаемые доходы сократились на 0,2% в годовом выражении. В первом квартале 2019 года, по уточненной оценке, данный показатель снизился на 2,5% к уровню января — марта 2018 года, добавили в Росстате.

«Снижение реальных располагаемых доходов обусловлено несколькими факторами, среди которых инфляция на потребительском рынке, рост обязательных выплат, в первую очередь процентных платежей по кредитам», — пояснили в статслужбе.

Источник: ТАСС