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Спасательными постами оборудовали пляжи санаториев Бердска

17:30 22.07.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Проверяющие не зафиксировали нарушений общественного порядка на пляжах «Былины» и «Сосновки».

Спасательными постами оборудовали пляжи санаториев Бердска
Пляж «Старый Бердск» любимое место отдыха для семей с детьми

Проверили пляжи на территории санатория «Сосновка» и пансионата «Былина» в Бердске.

Дежурная по городу в минувшие выходные начальник отдела энергетики и ЖКХ Татьяна Золотухина доложила на совещании чиновников 22 июля, что нарушения общественного порядка на данных пляжах не зафиксировано. Они оборудованы спасательными постами. Также имеется информация для отдыхающих о правилах поведения на воде.

На пляжах «Дюна» и «Старый Бердск» на прошлой неделе были подняты черные флаги, запрещающие купание. Пробы, взятые специалистами Роспотребнадзора, показали, что вода не соответствует санитарным правилам и нормам.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 22 июля начальник управления гражданской защиты населения Василий Пономарев, к ним еще не поступили новые результаты исследования воды на пляжах «Старый Бердск» и «Дюны». И пояснил, что показатели воды могут меняться каждые три дня.

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От редакции

На каком пляже вы купаетесь?

Аноним, 22 июля 2019 19:08
Сколько бывали на Дюнах не видели спасателя

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