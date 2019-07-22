Спасательными постами оборудовали пляжи санаториев Бердска

Проверяющие не зафиксировали нарушений общественного порядка на пляжах «Былины» и «Сосновки».

Пляж «Старый Бердск» любимое место отдыха для семей с детьми

Проверили пляжи на территории санатория «Сосновка» и пансионата «Былина» в Бердске.

Дежурная по городу в минувшие выходные начальник отдела энергетики и ЖКХ Татьяна Золотухина доложила на совещании чиновников 22 июля, что нарушения общественного порядка на данных пляжах не зафиксировано. Они оборудованы спасательными постами. Также имеется информация для отдыхающих о правилах поведения на воде.

На пляжах «Дюна» и «Старый Бердск» на прошлой неделе были подняты черные флаги, запрещающие купание. Пробы, взятые специалистами Роспотребнадзора, показали, что вода не соответствует санитарным правилам и нормам.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 22 июля начальник управления гражданской защиты населения Василий Пономарев, к ним еще не поступили новые результаты исследования воды на пляжах «Старый Бердск» и «Дюны». И пояснил, что показатели воды могут меняться каждые три дня.