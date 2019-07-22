В топ-10 по дороговизне жизни российских городов вошел Новосибирск

Новосибирский театр оперы и балета

При составлении рейтинга учитывали стоимость еды, недвижимости, аренды квадратного метра жилья, которые предоставляют порталу сами жители городов.

За эталон «дороговизны городской жизни» негласно принят Нью-Йорк, то есть цены в остальных городах оцениваются в процентах к этому городу. Так, согласно исследованию в Новосибирске покупательская способность жителей оценивается в 41% от аналогичной способности жителей Нью-Йорка. А вот стоимость аренды жилья, исходя из рейтинга, ниже чем в Нью-Йорке почти в десять раз. В итоге суммарный индекс стоимости жизни в Новосибирске составил всего 36% от нью-йоркского.

В целом по состоянию на середину 2019 года Новосибирск занял 294-е место. Столицу Сибири опередили Москва (221-е место), Санкт-Петербург (255-е), Нижний Новгород (269-е), Екатеринбург (278-е), Красноярск (281-е), Казань (286-е), Самара (287-е) и Ростов-на-Дону (293-е).

Источник: metronews