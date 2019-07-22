«Взорвется» нарыв в экономике из-за закредитованности россиян

Глава Минэкономразвития заявил о необходимости выработки механизма поддержки людей, которые в ближайшие годы не смогут справиться с обслуживанием полученных потребительских кредитов.

Максим Орешкин

Проблема в экономике РФ из-за закредитованности населения, по расчетам МЭР, «в любом случае взорвется» в 2021 году. Об этом заявил в интервью радио «Эхо Москвы» министр экономического развития Максим Орешкин.

«Мы сейчас уже предложения такие готовим, что можно было бы сделать, когда отрезание произойдет с точки зрения выдачи новых кредитов, какие механизмы предложить, чтобы конкретные люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, из нее постепенно смогли бы выйти. Безболезненно точно уже не получится. Давайте не увеличивать проблему в размере, не отодвигать ее туда. Потому что наши оценки говорят о том, что в 2021 году она в любом случае взорвется, мы до 2022 года уже не дотянем», — сказал Орешкин.

По словам министра, уровень закредитованности населения не является «пузырем» с точки зрения устойчивости финансовой системы РФ. «С точки зрения уровня долга отдельных домохозяйств это, бесспорно, пузырь. С точки зрения экономики в целом и финансовой системы и риска для устойчивости финансовой системы — это не пузырь», — сказал Орешкин.

«Чтобы он не лопнул, его нужно потихонечку сдувать. Именно об этом я и говорю последние месяцы и надеюсь, что те решения, которые ЦБ уже принимает, приведут именно к таким результатам», — добавил Орешкин.

Глава Минэкономразвития также заявил о необходимости выработки механизма поддержки людей, которые в ближайшие годы не смогут справиться с обслуживанием полученных потребительских кредитов.

«Уже сейчас нужно думать, какие механизмы помощи таким людям [предложить]. И вопрос о том, какой уровень дохода смогут взыскать банки (в случае неспособности погасить кредит — прим. ТАСС), сколько у человека должно оставаться. Должны ли быть механизмы, когда государство подставит плечо тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации», — заявил Орешкин.

По его словам, который сослался на данные ЦБ, в четвертом квартале прошлого года треть кредитов были выданы людям, у которых платежи превышали 60% совокупного месячного дохода.

«Сумма долга — порядка 8 трлн рублей. У нас 150 млн человек населения, ну, чуть меньше. За последний год прирост задолженности — 1,8 трлн рублей. Если поделить его на 150 млн, то получится по 10 тысяч рублей на каждого человека в стране с детьми и так далее», — сказал министр.

Он отметил, что задолженность растет темпами на 25% в год.

Источник: ТАСС