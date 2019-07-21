Врача уволили за-за жалобу на низкую зарплату в Новосибирске

«Оборудование бьет током»: новосибирские медики заявили о низких зарплатах и плохих условиях труда

Заведующий ортопедическим отделением новосибирской Клинической стоматологической поликлиники № 2 Роман Салов в июне пожаловался на нарушения действующих санитарно-эпидемиологических норм и прав работников клиники.

Коллектив поликлиники составил обращение на имя главврача поликлиники Ирины Горох. В нем перечислены факты несоответствия оборудования нормам, несоблюдения СанПиНов, нарушений техники безопасности. Также работники указывали на несоответствующий майским указам размер заработных плат в учреждении. Так, заведующий ортопедическим отделением Салов получал зарплату порядка 27-28 тыс руб в месяц, медсестра около 15 тыс руб.

Жалобы были направлены в министерство здравоохранения Новосибирской области и прокуратуру.

Роман Салов и его коллеги вышли из «официального» профсоюза и вступили в профсоюз «Альянс врачей», который, вместе с новосибирским штабом Алексея Навального оказал Салову содействие в съемке сюжета.

По словам Салова, после съемки сюжета и статьи на в издании «Тайга.инфо» в поликлинику пришла комиссия Росздравнадзора. Результаты проверки Салову неизвестны. По обращениям в Минздрав и прокуратуру, по словам врача, конкретного результата пока нет.

Руководство клиники объявило врачу несколько выговоров. 17 июля главврач Ирина Горох направила председателю профсоюза «Альянс врачей» письмо в котором указала, что ГБУЗ «Клиническая стоматологическая поликлиника № 2» как работодатель приняла решение о расторжении трудового договора с Саловым за неоднократное неисполнение работником трудовых обязанностей без уважительных причин при наличии дисциплинарного взыскания. Горох просит Салова как профсоюзного лидера в установленный законом срок выразить свое согласие или несогласие с данным увольнением.

Письмо датировано 17 июля. Согласно ст 374 ТК РФ, Салов, как руководитель профсоюза, должен в семидневный срок согласиться или не согласиться с данным увольнением и письменно предоставить работодателю свое решение. Горох имеет право уволить Салова, а последний, по закону, может обжаловать это решение. Салов сообщил, что планирует обжаловать увольнение в суде.

«Врач Роман Салов в настоящий момент числится в штатном расписании государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Клиническая стоматологическая поликлиника № 2», — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области со ссылкой на ответ регионального Минздрава. — Проводится выяснение всех обстоятельств по фактам, описанным в публикации».

Источник: РБК