Оскорбившего Путина журналиста Георгия Габуния не будут увольнять с «Рустави 2»

Габуния в своей авторской программе в крайне грязной форме оскорбил президента РФ Владимира Путина и его покойных родителей, используя нецензурную лексику.

Скандально известного ведущего программы «Постскриптум» Георгия Габуния

Новый генеральный директор рейтингового грузинского телеканала «Рустави 2» Паата Салия заверил всех, что никого не собирается увольнять, в том числе и скандально известного ведущего программы «Постскриптум» Георгия Габуния.

Около двух недель назад телеканал «Рустави 2» оказался в центре внимания общественности и вызвал новый виток напряженности в отношениях с Россией после того, как Габуния в своей авторской программе в крайне грязной форме оскорбил президента РФ Владимира Путина и его покойных родителей, используя нецензурную лексику.

«В этом случае я не являюсь ни противником, ни сторонником (работы Габуния на «Рустави 2» — ред.). Я уже сказал и зафиксировал позицию, что все остаются на своих местах. Позицией Кибара Халваши (нового владельца «Рустави 2″ — ред.) было то, что все остаются на своих местах. Это касалось всех, кроме Ники Гварамия (ныне бывший гендиректор — ред.). Остальное уже зависит от них», — сказал Салия в эфире Palitra TV.

После того, как скандальный выпуск «Постскриптума» от 7 июля шокировал буквально все грузинское общество и спровоцировал новую волну протестов в Грузии, руководство отстранило Габуния от работы на два месяца.

Источник: https://sputnik-georgia.ru