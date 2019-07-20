Нечеловеческая сила: Протащил 1,5-тонный внедорожник 20 м быстрее всех пожарный из Бердска

Сержант 32-й бердской ПЧ Алексей Остапчук прошел труднейшую дистанцию силового многоборья за 3,59 минуты. Пришлось таскать покрышки весом 80 кг, гири и штангу. У большинства доползших до финиша на это ушло 8-10 минут.

Спасатель МАСС Новосибирска завершил дистанцию со временем 9,10 минуты

Даже в проливной дождь продолжались соревнования пожарных и спасателей на главной площади Бердска. В силовом многоборье среди пожарных и аварийно-спасательных подразделений в субботу, 20 июля, состязались 27 команд со всей Новосибирской области.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» генерал Виктор Орлов, руководитель регионального глава МЧС, некоторые участники «своим ходом» проехали 200 км. В каждой команде было по три человека. И нечеловеческих усилий потребовалось от каждого, чтобы пройти «полосу препятствий».

Сначала подъем двух 16-килограммовых гирь, потом развертывание пожарного рукава, затем транспортировка 80-килограммовой покрышки, следом приседание с 40-килограммовой штангой, самое зрелищное под конец — сдвинуть с места и прокатить 20 метров полуторатонный внедорожник. Но самым сложным участники назвали работу кувалдой, с помощью которой нужно было сдвинут покрышку на 5 метров.

И все эти адские этапы пожарные и спасатели проходили в полном обмундировании и с баллонами за спиной. Некоторые сходили с дистанции, многие падали без сил, получив тепловой удар. Большинству участников удалось выполнить все задания за 8-10 минут.

Самый сильный

Пожарный из Бердска Алексей Остапчук (на фото — в центре) самый сильный в НСО

А победитель — Алексей Остапчук из 32-й пожарной части Бердска — прошел дистанцию за 3 минуты 59 секунд! В командном зачете бердский отряд №5 противопожарной службы МЧС завоевал «серебро». Зрители и группа поддержки ликовали. Кубки, грамоты и подарки победителям и призерам вручали генерал Орлов, мэр Бердска Евгений Шестернин и президент федерации силового пожарного многоборья. За второе место бердские пожарные получили сертификат на 50 тыс. рублей для покупки спортивной формы.

Первыми в общекомандном зачете стали пожарные из новосибирского отряда №1.

Алексей Остапчук 6 лет работает пожарным по окончании Бердского электромеханического техникума. После трех месяцев подготовки и тренировок он выехал на свой первый пожар. За все годы Алексей ни разу не пожалел о том, что стал пожарным.

— Залог победы — это хорошая подготовка. Стояла задача — выложиться по максимуму, что я и сделал. Отсюда и результат. Всем было тяжело готовиться. Но это того стоило. Приятно стоять на пьедестале, когда за тебя болеют коллеги, родные, весь Бердск. Я нашел себя в этой профессии. Пусть трудно, сложно, но оно этого стоит. Работа в команде. Пожарная часть — это второй дом а караул — это вторая семья, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» сержант Остапчук.

Глава города Евгений Шестернин рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что соревнования по силовому многоборью среди пожарных и аварийно-спасательных подразделений пропишутся в Бердске. В 2019 году они прошли в Новосибирской области третий раз. Генерал Орлов подтвердил, что отныне зрелищный турнир будет проходить на бердской земле. Так ему понравился прием и реакция зрителей, а также организация соревнований.

Подробности о состязании невероятно сильных и смелых людей — в ближайшее время.

Автор видео Анастасия Солодкова

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

После дистанции многие падали без сил

Покрышка весит 80 кг