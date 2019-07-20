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Народные новости / Общество

Сколько получают на пенсии областные чиновники в России? Думаете, 50-60 тысяч рублей?

12:52 20.07.2019
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А вот и не угадали — 150−300 тысяч рублей.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Сергей:
Сколько получают на пенсии областные чиновники в России? Думаете, 50-60 тысяч рублей? А вот и не угадали — 150−300 тысяч рублей. Вот, оказывается, куда пошли деньги нашей пенсии, отложенной до 65 лет. Чиновники простым росчерком пера обеспечивают себе безбедную старость за наш счет. Детали и шокирующие (меня лично) подробности — в публикации https://svpressa.ru/politic/article/238401/

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