В рубрику «Сообщи свои новости» написал Сергей:

Сколько получают на пенсии областные чиновники в России? Думаете, 50-60 тысяч рублей? А вот и не угадали — 150−300 тысяч рублей. Вот, оказывается, куда пошли деньги нашей пенсии, отложенной до 65 лет. Чиновники простым росчерком пера обеспечивают себе безбедную старость за наш счет. Детали и шокирующие (меня лично) подробности — в публикации https://svpressa.ru/politic/article/238401/