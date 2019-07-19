Привлекает своей разрухой и мистикой заброшенное здание на химзаводе в Бердске

На территории химического завода есть огромное сооружение с разваленными от старости стенами и окнами. Попасть в здание сложно, но можно.



Заброшенный цех на территории химического завода

На территории химического завода в Бердске есть заброшенное сооружение. Если верить открытым источникам, в оставленном помещении изготавливали биологическое оружие.

4-этажное здание находится в полуразрушенном состоянии. На территорию «заброшки» нужно проходить через КПП и без разрешения организации туда просто так не попасть.

Внутри строения на полу валяется штукатурка, старая плитка и журналы, оставленные работниками цеха. Попасть на 2-4 этаж сложновато, но возможно. Нужно иметь с собой не нужную обувь, которую не жалко порвать или испачкать, проходя по лестницам «заброшки».

На первом этаже стоят сломанные и, по всей видимости, старые опоры для станков, которые обозначены номерами. Наверное, когда-то там стояли люди и работали на любимом заводе.

Так как совсем недавно прошел дождь, с потолка постоянно капала вода и на полу собирались огромные лужи. Если посмотреть наверх, то можно увидеть огромные отверстия в потолке, которые продолжаются на каждом этаже.

Чуть дальше заброшенного цеха стоит без окон и дверей кирпичное сооружение похожее не крепость. Попасть туда можно через пристройку, где тебя встречает огромной высоты и ширины холл с кучей деревяшек, камней и мусора.

«Заброшек» в Бердске придостаточно. К примеру, бывший санаторий «Речкуновский», который более 15 лет не принимает посетителей и хранит свои тайны в старых и обшарпанных стенах.

Автор видео Виталий Чуев

