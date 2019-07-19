19.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Научат материнской и отцовской компетенции в центрах помощи родителям в России

12:30 19.07.2019 Фото: tOrange.biz
3 0

Центры будут бесплатные. К специалистам можно будет обратиться по вопросам раннего развития, психологии подростков или домашнего обучения.

Научат материнской и отцовской компетенции в центрах помощи родителям в России
Для родителей планируют создать информационно-просветительский портал

В 2019 году Минпросвещения России рассчитывает открыть сеть бесплатных центров помощи родителям. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе ведомства.

К концу года в 54 регионах страны появится 95 центров. Их задачей будет «повышение психолого-педагогической компетентности» матерей и отцов», уточнили в Минпросвещения.

К специалистам можно будет обратиться по вопросам раннего развития, психологии подростков или домашнего обучения. Будущие сотрудники уже сейчас проходят необходимую подготовку.

Также для родителей планируют создать информационно-просветительский портал. Он будет создан в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» нацпроекта «Образование».

Источник: Известия

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Родителям нужно повышать психолого-педагогическую компетентность?

Аноним, 19 июля 2019 12:52
"Научат материнской и отцовской компетенции в центрах помощи родителям в России" Приплыли! Почему этим навыкам не учат в школе и не сдают по ним экзамены? Знать как правильно выращивать и воспитывать ребёнка менее полезно, чем знать столицу какой-нибудь африканской страны, в которую ты никогда ни поедешь, где логика?
назарик, 19 июля 2019 12:55
Да, все это странно. Получается что люди, становясь родителями, не осознают всю серьезность этого шага? Общество становится инфантильным. Не готов быть родителем - не становись им. Это очень серьезный шаг. Хотя, может все для того, чтобы дать психологам работу?
Аноним, 19 июля 2019 13:08
Мне вот интересно, пройдя курс молодого отца-матери, человек начнет воспитывать своё чудо по методичке от психолога, верно? Но все мы люди все мы рано или поздно ошибаемся! Так вот вопрос в том, будет ли психолог нести ответственность за своих горе-учеников, которые "накосячили с воспитанием" из-за "неправильного обучения"? Или психолог деньги взял, а там хоть трава не расти?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования