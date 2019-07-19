Лишился аккредитации институт международных отношений в Новосибирске

85 студентов-очников СИМОР перейдут на обучение в НГУЭУ по направлениям подготовки: зарубежное регионоведение, международные отношения и международные отношения с сохранением условий обучения.

Студентов переведут с начала нового учебного года

Негосударственный Сибирский институт международных отношений и регионоведения (СИМОР) лишился госаккредитации по нескольким направлениям обучения. Студенты будут переведены в Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ), говорится в сообщении вуза.

«85 студентов-очников СИМОР перейдут на обучение в НГУЭУ по направлениям подготовки: зарубежное регионоведение (бакалавриат), международные отношения (бакалавриат), международные отношения (магистратура), с сохранением условий обучения. Принимающей стороной выступает кафедра мировой экономики, международных отношений и права факультета государственного сектора НГУЭУ», — говорится в сообщении.

По информации НГУЭУ, студентов переведут с начала нового учебного года. «На кафедре уже сравнили учебные планы — есть небольшие расхождения, но в целом с зачетами и перезачетами <…> не должно возникнуть больших проблем», — отмечается в сообщении.

Также вуз планирует пригласить на работу нескольких преподавателей из СИМОР, в том числе кандидатов политических и социологических наук.

ТАСС пока не располагает комментарием Рособрнадзора.

Сибирский институт международных отношений и регионоведения был открыт в 1998 году, ведет подготовку специалистов в области востоковедения, политологии, иностранных языков, дипломатии, международной и национальной безопасности, мировой политики.

Источник: ТАСС