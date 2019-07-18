Суицид: как к этому приходят и что делать?

Главной ценностью любого человека является его собственная жизнь. Пока человек живой, он может совершать великие дела, решать проблемы и помогать другим людям, а когда человек перестает существовать, все это невозможно. Но не каждый может выдержать возложенную на него жизненную ответственность, накопившиеся проблемы и сложные задачи.
Тогда, решаясь прекратить свою жизнь, он совершает самоубийство. Для такого действия нужно иметь большую силу воли, однако также это подчеркивает несостоятельность человека искать выходы из тяжелых сложившихся ситуаций. В человеческих традициях всегда имелось особенное отношение к самоубийцам.
Причины
Как социальное явление, самоубийство существовало во всех традициях и во все века. Самоубийцей может оказаться любой человек, любого возраста, из любого социального слоя. Но по статистике, наибольшее количество суицидов приходится на подростковый возраст и людей около сорока лет. Причины в каждом отдельном случае могут быть разными, но основными можно выделить следующие:
— потребность в безопасности: одиночество, чрезмерная тревожность, угроза жизни (мнимая или реальная), страх потери;
— потребность в самоутверждении: кризис среднего возраста, публичное унижение, неудовлетворенность самим собой, личные разочарования;
— потребность в любви: измена, болезненный разрыв отношений, предательство.
Когда человек доходит до критической точки, его невозможно отвлечь и направить в другом направлении, он всегда будет возвращаться к своей душевной боли и эту боль ничем нельзя заглушить.
Отношение церкви: похороны и отпевания
В большинстве религиозных течениях к самоубийцам очень негативное отношение. Для церкви такой человек является грешником, и его никак нельзя хоронить на обычном кладбище. В очень давние времена, самоубийц хоронили подальше от церквей, соборов и захоронений других людей. В современном мире традиции по захоронению самоубийц несколько упростились. Принято соблюдать только одно правило – нельзя делать захоронений вблизи церкви или храма.
Существует ряд особых религиозных ограничений для людей, совершивших суицид. Для них не предусмотрено отпевание – богослужение, где представитель церкви молится за усопшего, прощает его грехи и провожает в загробный мир. Также по самоубийце не принято скорбеть, его нельзя целовать на прощание. Кроме этого, не предусмотрена поминальная панихида – молитва за покойного на девятые и сороковые сутки. Единственными исключениями остаются люди, которые перед совершением суицида совершили покаяние или находились в состоянии психологического нездоровья.
Кроме этого, церковь разрешает хоронить по церковным обычаям человека, который совершил самоубийство по неосторожности – употребивших по случайности ядовитые вещества, выпавших из окна, злоупотребивших алкоголем и т.д.
Как жить дальше?
Потеряв близкого человека, его семья, друзья и товарищи ощущают не только чувство потери, но и ряд других негативных эмоций.
Пережить такую потерю особенно трудно, поскольку тема суицида в обществе находится под запретом. Отсутствие социальной поддержки от других людей заставляет оставаться человека с печальными мыслями один на один, что разрушает его изнутри, отягощает переживания, а чувство вины заставляет думать только об этой ситуации.
Это зачастую приводит к ухудшению отношений с родственниками и коллегами, пристрастию к алкоголю, совершению противоправных действий. Главным помощником в решении этой проблемы является сам человек, его внутренняя составляющая, его психологический стержень. Необходимо посмотреть правде в глаза. Нельзя придумывать вымышленные истории о случившемся, выставляя ситуацию как несчастный случай. Такой подход может помочь на некоторое время, но в будущем такой самообман приведет к еще более разрушительному горю.
Нужно постараться избавиться от чувства вины. Близким людям, которые любили умершего, практически всегда кажется, что именно они виноваты в смерти человека, и что они могли ее предотвратить. Это почти всегда оказывается не правдой, и именно с этим нужно смириться.
Кроме всего прочего, общение с другими людьми на эту тему помогает облегчить душу. Нужно постараться прямо и открыто говорить о том, что ваш близкий покончил с собой. Некоторые из окружающих человека, обязательно откликнутся на горе, выслушают и разделят печаль, что облегчит переживания.
Также существуют специалисты-психологи, которые могут помочь найти пути для дальнейшей жизни, без самобичевания, что позволит человеку радоваться каждому дню.