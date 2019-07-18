Суицид: как к этому приходят и что делать?

Существуют специалисты-психологи, которые могут помочь найти пути для дальнейшей жизни, без самобичевания, что позволит человеку радоваться каждому дню

Главной ценностью любого человека является его собственная жизнь. Пока человек живой, он может совершать великие дела, решать проблемы и помогать другим людям, а когда человек перестает существовать, все это невозможно. Но не каждый может выдержать возложенную на него жизненную ответственность, накопившиеся проблемы и сложные задачи.

Тогда, решаясь прекратить свою жизнь, он совершает самоубийство. Для такого действия нужно иметь большую силу воли, однако также это подчеркивает несостоятельность человека искать выходы из тяжелых сложившихся ситуаций. В человеческих традициях всегда имелось особенное отношение к самоубийцам.

Причины

Как социальное явление, самоубийство существовало во всех традициях и во все века. Самоубийцей может оказаться любой человек, любого возраста, из любого социального слоя. Но по статистике, наибольшее количество суицидов приходится на подростковый возраст и людей около сорока лет. Причины в каждом отдельном случае могут быть разными, но основными можно выделить следующие:

— потребность в безопасности: одиночество, чрезмерная тревожность, угроза жизни (мнимая или реальная), страх потери;

— потребность в самоутверждении: кризис среднего возраста, публичное унижение, неудовлетворенность самим собой, личные разочарования;

— потребность в любви: измена, болезненный разрыв отношений, предательство.

Когда человек доходит до критической точки, его невозможно отвлечь и направить в другом направлении, он всегда будет возвращаться к своей душевной боли и эту боль ничем нельзя заглушить.

Отношение церкви: похороны и отпевания

В большинстве религиозных течениях к самоубийцам очень негативное отношение. Для церкви такой человек является грешником, и его никак нельзя хоронить на обычном кладбище. В очень давние времена, самоубийц хоронили подальше от церквей, соборов и захоронений других людей. В современном мире традиции по захоронению самоубийц несколько упростились. Принято соблюдать только одно правило – нельзя делать захоронений вблизи церкви или храма.

Существует ряд особых религиозных ограничений для людей, совершивших суицид. Для них не предусмотрено отпевание – богослужение, где представитель церкви молится за усопшего, прощает его грехи и провожает в загробный мир. Также по самоубийце не принято скорбеть, его нельзя целовать на прощание. Кроме этого, не предусмотрена поминальная панихида – молитва за покойного на девятые и сороковые сутки. Единственными исключениями остаются люди, которые перед совершением суицида совершили покаяние или находились в состоянии психологического нездоровья.

Кроме этого, церковь разрешает хоронить по церковным обычаям человека, который совершил самоубийство по неосторожности – употребивших по случайности ядовитые вещества, выпавших из окна, злоупотребивших алкоголем и т.д.

Как жить дальше?

Потеряв близкого человека, его семья, друзья и товарищи ощущают не только чувство потери, но и ряд других негативных эмоций.

Пережить такую потерю особенно трудно, поскольку тема суицида в обществе находится под запретом. Отсутствие социальной поддержки от других людей заставляет оставаться человека с печальными мыслями один на один, что разрушает его изнутри, отягощает переживания, а чувство вины заставляет думать только об этой ситуации.

Это зачастую приводит к ухудшению отношений с родственниками и коллегами, пристрастию к алкоголю, совершению противоправных действий. Главным помощником в решении этой проблемы является сам человек, его внутренняя составляющая, его психологический стержень. Необходимо посмотреть правде в глаза. Нельзя придумывать вымышленные истории о случившемся, выставляя ситуацию как несчастный случай. Такой подход может помочь на некоторое время, но в будущем такой самообман приведет к еще более разрушительному горю.

Нужно постараться избавиться от чувства вины. Близким людям, которые любили умершего, практически всегда кажется, что именно они виноваты в смерти человека, и что они могли ее предотвратить. Это почти всегда оказывается не правдой, и именно с этим нужно смириться.

Кроме всего прочего, общение с другими людьми на эту тему помогает облегчить душу. Нужно постараться прямо и открыто говорить о том, что ваш близкий покончил с собой. Некоторые из окружающих человека, обязательно откликнутся на горе, выслушают и разделят печаль, что облегчит переживания.

Также существуют специалисты-психологи, которые могут помочь найти пути для дальнейшей жизни, без самобичевания, что позволит человеку радоваться каждому дню.