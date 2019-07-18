Как выбрать ритуальное агентство?

Похоронные ритуалы отличаются у различных народов мира, но сама организация похорон остается неизменной и везде одинаково соблюдается.

Похоронные агентства существуют для того, чтобы несколько облегчить момент прощания с умершим человеком, не заставляя себя дополнительно нагружаться организацией похорон

Память о человеке – это единственное, что можно сохранить для того, кто навсегда покинул земной мир. Те, кто желает проводить близкого человека в последний путь и увековечить светлую память о том, кто ушел, обязаны достойно организовать и провести процедуру похорон. Похоронные ритуалы отличаются у различных народов мира, но сама организация похорон остается неизменной и везде одинаково соблюдается.

Одним из главных моментов при похоронах является выбор принадлежностей для ритуала. Венки, гроб, траурные ленты, надгробия и кресты необходимо выбирать с учетом пожеланий умершего и его близких родственников, его вероисповедания и возраста, статуса и социального положения. Отметить свое почтение и любовь можно различными способами, от обычного классического гроба и венков, до обрамления их золотом или другими драгоценными материалами, сделанных вещей эксклюзивно по личным пожеланиям, с помощью живых цветов и т.д. Но зачастую возникают трудности по поводу процедуры захоронения, ее организации и последующих действий, именно поэтому люди обращаются в ритуальные агентства. Но как выбрать надежное и высококвалифицированное агентство во всем многообразии таких организаций? Постараемся ответить на этот вопрос.

Ответственный выбор

При выборе похоронной организации важно остановиться на той, которая в кратчайшие сроки будет способна начать конкретные действия для решения возникших вопросов. Беря во внимание то, что рынок ритуальных услуг достаточно широк и таких фирм большое количество, то найти наиболее достойное бюро достаточно трудно. Лучше всего обращаться в крупную организацию, которая прошла проверку временем, и у которой достойная репутация и оценки клиентов. Также можно воспользоваться рекомендациями знакомых и друзей, которые уже обращались в какую-либо ритуальную фирму. Как по положительным, так и по отрицательным отзывам можно составить портрет того или иного похоронного бюро.

Но существует ряд принятых правил, помогающих выбрать достойную организацию, которая на высшем уровне проведет процедуру похорон:

— Довольно часто происходят случаи, когда ритуальный агент появляется на вашем пороге, без предварительной договоренности с ним. Такие агенты получают информацию о вашем несчастье коммерческим путем, что выдает в них недобросовестных специалистов, услуги которых будут не надлежащего качества;

— Также не редкостью является момент, когда сотрудники специальных служб, таких как морг или правоохранительные органы, предлагают вам какую-то конкретную организацию. По специфике своей деятельности, они могут иметь личную выгоду от обращений в эти фирмы, что предполагает дополнительные денежные растраты;

— Стоит проанализировать спектр услуг и сравнить их стоимость у различных похоронных домов. Одна и та же процедура у разных фирм может разительно отличаться по содержанию и цене, что позволит вам сопоставить свои материальные возможности и желания;

— Все процедуры и условия похорон должны быть оформлены в письменном виде, на фирменных бланках договоров, с указанием конкретной стоимости услуг. Договоренности в устной форме не имеют никакой юридической силы, что не даст возможности оспорить те или иные действия исполнителей. Кроме этого у ритуального агентства должны быть лицензии и сертификаты, разрешающие им осуществлять данную деятельность;

— Только профессиональные агенты, которые имеют официальное представительство и документацию, должны вызывать доверие. Их знания в тонкостях похоронного дела, не только могут при беседе оказать дополнительную психологическую помощь, но и подскажут, как лучше провести обряды погребения, отпевания, как организовать поминальный обряд –что подать на поминальной трапезе, какие напитки стоит употреблять, а какие нет, о чем вести беседы и т.д.;

— Не стоит оттягивать момент обращения в ритуальное агентство. Несмотря на всю боль и горе, которое переполняет изнутри, вовремя проведенные похоронные мероприятия не заставят в дальнейшем испытывать чувство вины перед усопшим.

Похоронные агентства существуют для того, чтобы несколько облегчить момент прощания с умершим человеком, не заставляя себя дополнительно нагружаться организацией похорон. Это дает близким людям больше времени для осмысления и принятия произошедшего, ведь к такому случаю никогда нельзя быть готовым. Поэтому не стоит пренебрегать такой возможностью. Главное проявлять здравомыслие и не наткнуться на аферистов, которые хотят получить наживы с человеческого горя.