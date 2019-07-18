18.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Происшествия

Кишечную палочку обнаружил Роспотребнадзор на пляже «Старый Бердск»

18:00 18.07.2019, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
2 0

Ведомство запретило купаться на пляже — в пробах воды обнаружены вредные бактерии. Забор воды производится каждую неделю.

Кишечную палочку обнаружил Роспотребнадзор на пляже Старый Бердск
Многие горожане отдыхали на пляже Старый Бердск

Результаты бактериологического обследования воды в районе пляжа «Старый Бердск» поступили в управление гражданской защиты Бердска. Как выяснилось, вода не соответствует необходимым требованиям — в ней кишат бактерии, в частности, кишечная палочка. Директор управления гражданской защиты Бердска Василий Пономарев заверил «Курьер. Среда. Бердск, что показатели незначительно превышают нормы.

— Роспотребнадзор берет пробы воды каждую неделю. Новая проба уже взята, ее результаты станут известны в ближайшее время, — сообщил Василий Васильевич сегодня, 18 июля.

Он подчеркнул, что сейчас погода в Бердске не способствует купанию. Кроме того, после обильных дождей ситуация с микробами в воде может существенно измениться в лучшую сторону.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Успели искупаться на пляже?

Аноним, 18 июля 2019 18:08
А я писал уже откуда вонь идет, но модератор не пропустил коммент сославшись, Не доказано. Ну правда сейчас уже трудно что то доказать.
Аноним, 18 июля 2019 20:04
Вот эта сетка на фото затоплена.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования