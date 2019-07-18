Кишечную палочку обнаружил Роспотребнадзор на пляже «Старый Бердск»

Многие горожане отдыхали на пляже Старый Бердск

Результаты бактериологического обследования воды в районе пляжа «Старый Бердск» поступили в управление гражданской защиты Бердска. Как выяснилось, вода не соответствует необходимым требованиям — в ней кишат бактерии, в частности, кишечная палочка. Директор управления гражданской защиты Бердска Василий Пономарев заверил «Курьер. Среда. Бердск, что показатели незначительно превышают нормы.

— Роспотребнадзор берет пробы воды каждую неделю. Новая проба уже взята, ее результаты станут известны в ближайшее время, — сообщил Василий Васильевич сегодня, 18 июля.

Он подчеркнул, что сейчас погода в Бердске не способствует купанию. Кроме того, после обильных дождей ситуация с микробами в воде может существенно измениться в лучшую сторону.