Облился кислотой водитель-экспедитор на работе в Бердске

Мужчина получил сильные ожоги при транспортировке угольной кислоты. Он требуют по суду с работодателя 272 тыс. рублей в счет возмещения вреда здоровью, еще 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Мужчина пострадал на работе

Евгений Адияатулин подал иск в бердский городской суд на ООО «Сэлви», в котором он работал водителем. Сегодня, 18 июля, судья Ольга Зюкова провела предварительное судебное заседание.

Помощник председателя бердского городского суда Наталья Сафронова сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что истец работал водителем-экспедитором, перевозил жидкую углекислоту на специально оборудованном для этого автомобиле.

-В январе 2017 года во время разгрузки произошла поломка и обрыв шланга высокого давления в системе скачивания углекислоты. В результате Евгений Абдулович получил серьезные травмы — ожоги тела, — рассказала Наталья Сафронова сегодня, 18 июля.

Евгений Адияатулин просит взыскать с компании «Сэлви» в счет возмещения вреда здоровью и расходы 272 тыс. рублей. Еще 1 млн. рублей на компенсацию морального вреда.