Пора избавиться от клопов

В прачечной бережно отстирают все вещи

1. Наводим чистоту

Летом, все хозяйки моют окна. Это мероприятие требует массы времени и сил. Нет желания или просто нет времени привести квартиру в порядок самостоятельно — вызывайте специалистов клининга. Эти чудо-мастера отмоют все до блеска и мощными пылесосами высосут из ковров всю пыль. Мягкая мебель после профессиональной химчистки порадует вас первозданной чистотой и свежестью. Уйдут в прошлое грязь, пятна, шерсть.

2. Чистим, чиним и стираем

Накопилась гора белья? Отдайте ее в прачечную. Здесь одинаково бережно относятся к махровым полотенцам и рубашкам.

Летом, нелишним будет отдать теплые вещи в химчистку и, упаковав их в чехлы, оставить отдыхать до осени. Не забываем про обувь. Меняем набойки, каблуки, замки.

А если у вас на одежде разошелся замок или нужно укоротить брюки, обращайтесь в ателье.

Шубы, шапки и пальто также лучше чистить весной. Эта процедура позволит удалить грязь и обезопасит от моли.

К сожалению, меховые изделия со временем истираются. Выбросить дорогую и любимую вещь рука не поднимается? Вам в помощь мастера из ателье. Они затонируют вашу шубку, и обновлённая одежда будет радовать вас теплом и уютом не одно десятилетие.

3. Избавляемся от насекомых

Не знаю откуда, но периодически в дома и квартиры бердчан проникают муравьи, тараканы, клопы и прочая братия, доставляющая массу неприятностей. Представляете: вы с утра тянетесь за хлебом, а из кусочка в рассыпную разбегаются муравьи. Зрелище, мягко сказать, не очень приятное. Я уже не говорю про клопов…

Специализированные компании проведут санобработку эффективными и безопасными химическими средствами. После этого вы можете есть и спать спокойно.

4. Приводим в порядок электрику

Болтающиеся розетки — это не только некрасиво, это опасно! Особенно, если у вас маленькие дети. Плохие контакты перегреваются и создают опасность возгорания.

Если расплавился корпус розетки или со временем она потеряла вид, замените на новую. Недавно, зайдя в магазин электрических товаров, я была поражена разнообразием. Наряду с клавишной классикой мне встретились выключатели с кнопками и рычагами.

Кстати, вы можете поменять месторасположение выключателей, чтобы вечером отключить свет в комнате можно было не вставая с кровати. Если вы рассчитываете количество розеток на кухне, продумывайте с запасом.

Важно! Установку электрооборудования доверяйте профессионалам.

5. Ремонтируем сантехнику

Вы решили заменить старую ванну новенькой душевой кабиной или поменять унитаз? Профессиональные сантехники смонтируют полотенцесушитель и подключат посудомоечную машину качественно и недорого. Даже если у вас, на ваш взгляд, все в порядке, один раз в полгода вызывайте специалистов.

Важно! Следите за состоянием сантехники и своевременно устраняйте неполадки.

6. Избавляемся от хлама

Собрались переезжать или на дачу нужно срочно привезти песок или щебень? Звоните в транспортную компанию. Опытные грузчики бережно погрузят и выгрузят ваши вещи, а чтобы они доехали до места назначения в целости и сохранности, не забудьте их качественно упаковать. И подписать, что и где находится!

7. Реставрируем подушки

Как известно, треть жизни человек проводит во сне. Если ваша лучшая подружка — пуховая подушка, не забывайте — она нуждается в чистке. Реставрация подушек избавит от пыли и вредных микроорганизмов. При желании вы можете поменять наперник.



8. Вызываем мастера

Профессионалы с большим опытом работы и золотыми руками готовы вас выручить в решении домашних проблем. Повесить люстру, поменять замок, установить вытяжку быстро и аккуратно вам помогут мастера бытового сервиса.