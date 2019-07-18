Скитается 5 лет одинокая собака Люська по дачам за химзаводом в Бердске

Люське необходим дом, чтобы пережить следующую зиму

В сообщения сообщества «Курьер. Среда. Бердск» Вконтакте написал Николай Дерябин. Бердчанин поведал о бездомной собаке, которая 5 лет скитается по улице. Жители переживают, что за последнее время собака сильно постарела и ей необходим дом, чтобы пережить грядущую зиму.

Бездомная собака больше 5 лет обитает на территории дачного сообщества «Восток-2». Всем дачникам она уже как родная. Местные даже дали кличку собаке — Люська. Собака принимает еду, но подпускать к себе не дает. Зиму она предположительно проводит на территории завода. А весну, лето и осень – на дачах.

– 5 лет мы пользуемся дачным участком в садовом обществе «Восток-2» за Химзаводом. И 5 лет там живет бездомная собачка. 5 лет назад мы ее встретили на бетонке, она была уже взрослой. Ориентировочно ей сейчас лет 7-8. Она приветлива, но к себе не подпускает близко. В народе ее прозвали Люськой. Она собака-одиночка, видим ее постоянно одну. В прошлом году она была в паре с большим кобелем, но он исчез, видимо убили. Дачники ее подкармливают, и по утрам она ждет у насосной около сторожки. Уже знает многих, при встрече виляет хвостиком. Обратил внимание, что постарела, медленнее двигается. Жаль псинку. Может есть возможность на зиму забрать ее в приют, чтобы пережить холод и дожить свой век? – интересуется Николай.

К сожалению, в Бердске сейчас действует единственный приют для бездомных животных «Надежда». Волонтеры приюта осуществляют свою деятельность на личные деньги и средства с пожертвований. Не каждый готов взять к себе животное, даже на передержку.

– Объясню, какие условия. Во-первых я волонтер, зоозащитник. Я подбираю, кормлю, лечу, пристраиваю только на свои средства. У меня никакого финансирования нет. А во-вторых, у меня двухкомнатная квартира, у меня двадцать кошек и три собаки. Мне просто физически некуда брать с улицы всех собак, – делится с «Курьер. Среда. Бердск» волонтер приюта Нина Ревзина сегодня, 18 июля.

«Курьер. Среда. Бердск» связался с директором приюта для бездомных животных в Бердске «Надежда» Дмитрием Ильченко. В ближайшее время руководство приюта свяжется с дачниками «Восток-2», чтобы определить бездомную собаку.