Выиграл грант мэрии в 200 тыс. рублей на ремонт дороги ТОС в Бердске

Но в ТОС пришло 174 тыс. рублей, так как с этой суммы удержано 13% налога. Также жители улицы собрали 10% денег в рамках софинансирования и итоговая сумма направленная на обустройство дороги составила 194 тыс. рублей.

Бердчанам приходилась надевать резиновые сапоги, чтобы пройтись по улице

Благодаря своей активности, помощи депутата на округе Николая Сычева, грантовой поддержке администрации города, ТОСы на улицах частного сектора благоустраивают свою территорию.

— Мы выиграли грант администрации города на 200 тыс. рублей и решили на эти средства сделать дорогу. Она была уже в неприглядном состоянию. Осенью и ранней весной жителям нашей улицы приходилось надевать сапоги, чтобы пройти по дороге, — рассказал Порталу ЖКХ председатель ТОС «Авиаторов» Рафаэль Хальметов. – Я заключил договор с подрядной организацией и в пятницу, 12 июля они начали проводить щебенение нашей улицы.

По словам Рафаэля Хальметова, грант они выиграли на 200 тыс. рублей но непосредственно в ТОС пришло 174 тыс. рублей, так как с этой суммы удержано 13 процентов налога. Также жители улицы собрали 10 процентов средств в рамках софинансирования и итоговая сумма направленная на обустройство дороги составила 194 тыс. рублей. Обустроена дорога на участке от дома номер 5 по улице Авиаторов и до дома 30, также выезд с улицы. Помимо гравия, ТОС планирует провести в рамках данных работ расклинцовку с помощью отсева, чтобы гравий не разъезжался под колесами автомобилей. Планируют эти работы недели через две, чтобы сейчас отсыпанный гравий прикатался автомобилями.

В планах на следующий год у ТОСа, по словам председателя, также принять участие в грантовых конкурсах – ТОСу требуется проложить полноценную ливневую канализацию. ТОС «Авиаторов» молодой – создан в этом году и сразу принял участие в конкурсе грантов.

— Нам здесь жить. Дети у нас здесь растут. Хочется создать нормальные, хорошие условия, — объясняет Рафаэль Хальметов. – Нам еще нужна детская площадка, но есть серьезная проблема – нет места. Детям тоже надо создать нормальные условия. Но пока ищем варианты, как из этой ситуации выйти.

По словам председателя ТОСа, большую помощь как в организации ТОСа, так и консультациям самого разного плана оказывает депутат на этом округе Николай Сычев. Сам депутат подчеркивает, что у него на округе 16 ТОСов и с ними ведется постоянная работа. «Подсказываю, направляю, помогаю», — поясняет Николай Сычев. «Депутат у нас молодец», — подтверждает Рафаэль Хальметов.

— А самая большая у нас сейчас проблема – это газификация, — делится еще одной важной темой председатель ТОСа. – И круглый стол проводили, и письма направили, но пока без движения. Люди уже устали от этого угля. Хочется, чтобы были нормальные условия.

Как отмечает Николай Сычев, проблема газификации одна из самых острых для ТОСов работающих на его округе. И пока не удается сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Но все равно, эта проблема будет решена.

Сегодня 16 июля в рамках грантовой поддержки продолжились работы по щебенению улиц частного сектора. Еще один ТОС – «Аэродромная» на округе Николая Сычева приступил к благоустройству.

Источник: Администрация г.Бердска