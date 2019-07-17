Грозовые дожди нависли над Бердском

Погода в регионе резко ухудшилась. По прогнозам синоптиков до конца недели ясной погоды не предвидится.

Дожди задержатся в Бердске

Погода в Новосибирской области начала портиться вчера, 16 июля. Сильный дождь затопил автомобильные дороги и стал причиной затора транспортного движения. По метеопрогнозам сайта Gismeteo в ближайшие три дня дожди будут идти практически непрерывно в Бердске.

Начиная с 17 июля над городом нависнут тучи, ночью ожидается гроза, которая будет продолжаться весь завтрашний день. Температура днем будет держаться в районе 22 градусов тепла, ночью — около 16-18 градусов. Скорость ветра на неделе обещает быть умеренной, до 10 м/с.

Дожди прекратят поливать Бердск с понедельника, 22 июля. Однако 24 июля грозы и ливни вновь вернутся в Бердск.