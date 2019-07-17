17.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Грозовые дожди нависли над Бердском

17:07 17.07.2019, Татьяна Назарова Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Погода в регионе резко ухудшилась. По прогнозам синоптиков до конца недели ясной погоды не предвидится.

Грозовые дожди нависли над Бердском
Дожди задержатся в Бердске

Погода в Новосибирской области начала портиться вчера, 16 июля. Сильный дождь затопил автомобильные дороги и стал причиной затора транспортного движения. По метеопрогнозам сайта Gismeteo в ближайшие три дня дожди будут идти практически непрерывно в Бердске.

Начиная с 17 июля над городом нависнут тучи, ночью ожидается гроза, которая будет продолжаться весь завтрашний день. Температура днем будет держаться в районе 22 градусов тепла, ночью — около 16-18 градусов. Скорость ветра на неделе обещает быть умеренной, до 10 м/с.
Дожди прекратят поливать Бердск с понедельника, 22 июля. Однако 24 июля грозы и ливни вновь вернутся в Бердск.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Лето закончилось?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования