Таксист скрылся с 1000 рублей позднего пассажира в Бердске

Водитель такси довез клиента до общежития, взял деньги, а сдачу не дал. Полиция ищет «забывчивого» таксиста.

Таксист ограбил пассажира в Бердске, не дав сдачу

Таксиста-грабителя ищут полицейские в Бердске. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, инцидент произошел поздно вечером во вторник.

Такси довезло пассажира до общежития №100 на ул. Боровой. Водитель взял 1000 рублей, высадил клиента и уехал. Пассажир остался без сдачи.

В пресс-службе главка МВД по Новосибирской области «Курьер. Среда. Бердск» подтвердили эту информацию. Потерпевший пассажир написал заявление в полицию. Ущерб от поездки на такси составил 500 рублей.

— Водитель такси не дал сдачу 500 рублей. Такое заявление зарегистрировано. Идет разбирательство. Пока уголовное дело не возбуждено. Выясняют, какое было такси, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» дежурный офицер регионального полицейского ведомства.