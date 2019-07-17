«Сибантрацит» наградили за успешное развитие бизнеса в Сибири

Компания третий год подряд становится лауреатом, демонстрируя рост ключевых для экономики показателей. Награда присуждалась в результате конкурсного отбора за успехи и лидерство предприятий региона в условиях рыночной экономики.

Предприятия группы — лидеры по производству и экспорту антрацита

Торжественная церемония награждения состоялась 4 июля в резиденции губернатора Новосибирской области. Награды победителям вручали заместитель губернатора Новосибирской области С.Н. Сёмка, первый заместитель мэра Новосибирска Г.П. Захаров, руководитель Новосибирского УФАС России С.Г. Гаврилов.

XXIII конкурс «За успешное развитие бизнеса в Сибири» состоялся при поддержке правительства Новосибирской области, мэрии Новосибирска, Новосибирской городской торгово-промышленной палаты, ассоциации «Сибирское соглашение», Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий, Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области и ИД «Сибирское слово».

Награда присуждалась в результате конкурсного отбора за успехи и лидерство предприятий Новосибирской области в условиях рыночной экономики. Основные критерии — ежегодное увеличение объемов реализации, устойчивое положение компании на внешнем и внутреннем рынках, положительный деловой имидж. По итогам 2018 года группе «Сибантрацит» присвоен статус «Надежный партнер». Компания награждена специальным призом в номинации «Производство антрацитов», дипломом и сертификатом конкурса.

Предприятия группы — лидеры по производству и экспорту антрацита, крупнейшие налогоплательщики в бюджет региона, надежные работодатели и социальные партнеры. За прошлый год объем добычи АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный» вырос на 30% до 14,8 млн т, отгрузки — на 40% до 14,7 млн т, налоговые отчисления в бюджет региона превысили 7 млрд руб.

«Мы благодарны членам Экспертного совета конкурса за очередную высокую оценку работы «Сибантрацита». Стабильно высокие результаты деятельности предприятий группы в Новосибирской области — заслуга каждого члена нашей высокопрофессиональной команды», — отметил Сергей Коломников, исполнительный директор АО «Сибирский Антрацит».

В конкурсе приняли участие более 100 предприятий и организаций из 21 района Новосибирской области. Награды получили 79 предприятий.