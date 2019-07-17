Погибли в жутком ДТП с грузовиком три пассажира микроавтобуса на трассе в Якутии

Авария произошла на 140 км ФАД «Вилюй», в 45 км не доезжая до населенного пункта Бердигестях Горного района. Пострадало 8 человек.

Всего в микроавтобусе находилось 12 человек с водителем

15 июля в Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на 140 км ФАД «Вилюй» в Горном районе, с участием микроавтобуса Тойота Хайс и Грузовик Митсубиси Кантер.

В ходе организованного взаимодействия установлено, что на 140 км ФАД «Вилюй» произошло дорожно-транспортное происшествие, в 45 км не доезжая до населенного пункта Бердигестях Горного района. В результате ДТП пострадало 8 человек, из них погибло 3 человека. Пострадавшие доставлены в Центральную районную больницу Горного района. Всего в микроавтобусе находилось 12 человек с водителем.

На месте происшествия находятся силы и средства ОГПС по РС(Я) №16, в составе 4 человек и 1 единицы техники.

Источник: МЧС