А что же с детским спортом в Бердске?

В Бердске существует множество спортивных секций для различных возрастов, на любой вкус и финансовые возможности родителей

Спорт является важной составляющей здорового человека, в особенности для детей и подростков. Активная деятельность позволяет растущему организму высвобождать энергию, быть в тонусе, развиваться, общаться со сверстниками и весело проводить время. К тому же, если ребенок будет уделять достаточно времени и сил на тренировках, то это, непременно, даст превосходные результаты, в виде побед на соревнованиях или возможности закрепиться на профессиональном уровне.

В Бердске существует множество спортивных секций для различных возрастов, на любой вкус и финансовые возможности родителей. Среди них находятся: футбол, баскетбол, хоккей, волейбол, борьба, самбо, дзюдо, спортивная гимнастика, танцы, плавание, биатлон, велоспорт, тяжелая и легкая атлетика, регби, парусный спорт, шахматы, фигурное катание, теннис, бокс, карате и т.д.

Возрастные категории

Особое внимание хочется уделить вопросу, которым, наверняка, задается каждый родитель, желающий отдать своего ребенка в спортивную секцию: «в какой спорт отдать ребенка в его возрасте?». Ведь зачастую, родители ошибочно полагают, чтобы стать профессиональным спортсменом, необходимо как можно раньше начинать заниматься определенным видом спорта. Но в большинство спортивных направлений врачи и специалисты рекомендуют отдавать детей не раньше 6-7 лет, не упуская из виду особенности физического и психологического развития ребенка. Потому что для каждого вида спорта существует своя «зона комфорта» или «зона здоровья» — возраст, когда наиболее безопасно и полезно начинать им заниматься:

— 6-7 лет. В этом возрасте девочки уже могут начать занимать спортивной гимнастикой, тогда как мальчикам стоит подождать еще годик. Дети данной возрастной категории могут с легкостью занимать фигурным катанием, акробатикой, художественной гимнастикой, танцами. К семилетнему возрасту организм ребенка полностью готов для занятий плаванием, хоккеем и теннисом.

— 8-9 лет. До этого возраста лучше оградить ребенка от занятий футболом, баскетболом, дабы предостеречь его от лишних травм. Начиная с 9 лет, окрепший и подросший ребенок, уже справится с нагрузками в волейболе, легкой атлетике, парусном спорте, биатлоне.

— 10 лет и старше. Начиная с этого возраста, для здорового ребенка, в общем, нет никаких ограничений в выборе спортивного направления. Бокс, борьба, дзюдо, тяжелая атлетика, велоспорт, все это будет под силу ребенку.

Цена вопроса

Одним из главных нюансов для родителей, при выборе спортивного направления для своего ребенка, является стоимость занятий. Некоторые из них наивно полагают, что если секция бесплатна, то они не будут тратить никакие деньги. Зачастую это не так. Рассмотрим этот момент подробнее на примере 3 видов спорта.

Занятия хоккеем в Бердске бесплатные. Но нужно быть готовым к тому, что ребенок растет, и экипировку нужно будет менять, что вырастет во внушительную сумму. Шлем (от 1500 рублей), который может прослужить несколько лет, но при этом, необходимо будет менять защиту (комплект от 3000 рублей). Коньки (от 1000 рублей), которые придется обновлять каждый сезон. Хоккейный костюм (рейтузы, шорты, тренировочная майка от 4000 рублей), который может стать маленьким. И самое необходимое для хоккеиста — клюшка (от 800 рублей). И это все помимо различных приспособлений и нужных мелочей для «восходящей звезды хоккея».

Футбольные занятия в Бердске есть как платные, так и бесплатные. Платные занятия стоят порядка 3000-4000 рублей в месяц. Там выдается игровая форма, осуществляется транспортировка детей на места соревнований. На бесплатных же занятиях осуществляется только тренировочный процесс. Остальное же находится на плечах родителей: поездки, снаряжение, мячи, оборудование.

Большой теннис также может стоить не малых денег. Теннис всегда считался спортом аристократов, и он оправдывает свое название. Ведь одна только детская ракетка стоит от 700 рублей, добротный костюм от 2500 рублей, а хорошая обувь от 3000 рублей. Занятия являются не бесплатными, один час стоит от 400 рублей.

Кончено, в данной статье мы проанализировали только часть секций в нашем городе. Но стоит знать главное: выбор спортивного направления ребенка должен осуществляться на основе его личных желаний и предпочтений, рекомендаций врача и особенностей развития ребенка. Помните, важно воспитать здоровую и гармонично развитию личность, а не великого профессионала.