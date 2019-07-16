Есть ли у вашего ребенка кариес? Его срочно нужно лечить!

Главное для родителей, всегда держать на контроле состояние полости рта ребенка, регулярно посещая детского стоматолога, а также следить за правильной чисткой зубов и рационом питания.

Посещение детского стоматолога – необходимая процедура, дважды в год, или хотя бы один раз покажите ребенка врачу

Совсем скоро начало нового учебного года, а это значит, что еще есть немного времени, для того чтобы полностью подготовить свое чадо к школьным будням. Лечение детских зубов дело важное и нужное. Необходимо следить за здоровьем зубов и полости рта с самого раннего детства, чтобы своевременно устранять возникающие проблемы. Посещение детского стоматолога – необходимая процедура, дважды в год, или хотя бы один раз покажите ребенка врачу. На сегодняшний день в Бердске работает масса клиник высокого класса, в которых обеспечивается достойный уровень лечения не только для взрослых, но и для детей.

Еще в начале 2000-х годов найти высококвалифицированного специалиста, который не просто вылечит зубы ребенка, но еще и не напугает его, было весьма трудно. Многие дети после однократного посещения врача в дальнейшем боялись лечения еще очень долго. Разумеется, сейчас ситуация значительно изменилась и лечение зубов у детей разных возрастных групп проводят по-разному, учитывая не только клиническую картину проблем с зубами, но и психологические особенности вашего ребенка.

Особенности лечения молочных зубов

Как правило, к 2,5 – 3 годам ребенок уже является счастливым обладателем полного комплекта молочных зубов. Чаще всего с этого возраста и начинаются первые проблемы. Эмаль молочных зубов слабее и тоньше, чем у коренных, а значит, зубки более восприимчивы к влиянию различных бактерий и воздействию внешней среды.

По мере взросления, как показывает практика, к 5-6 годам у ребенка успевают накопиться определенные проблемы с зубами. Ведь любовь к сладкому и часто отсутствие должного ухода, в силу юного возраста, дают о себе знать и приводят к развитию кариеса.

Безболезненность всех процедур является главным приоритетом в детской стоматологии на сегодня. По минимуму применяется бормашина, большинство работы выполняется врачом вручную. Перед обезболиванием шприцом применяются спреи анестетики и различные обезболивающие гели, врачи прилагают максимум усилий, для того, чтобы не напугать и не оставить психологической травмы маленькому пациенту.

Что же делать, если уже пора в школу, а ребенок наотрез отказывается посещать стоматолога?

Чтобы преодолеть детские страхи перед посещением стоматолога родителям придется проявить смекалку. Существует несколько действующих методов, помогающих в преодоление детских страхов.

Во-первых, можно попробовать использовать игровой метод. Сочинить сказку про врача, который вылечит зубки без труда и слез или же вспомнить старого доброго Айболита. Так же возможна ролевая игра с ребенком, где мама выступает в роли доктора, а ребенок в роли маленького пациента. Таким образом, ребенок психологически подготавливается к процессу лечения зубов, и придя на прием к врачу уже знает последовательность действий не боясь неизвестности.

Во-вторых, существует метод награды и поощрения. Можно заранее договориться с врачом, что после процедуры лечения зубов доктор преподнесет маленькому пациенту небольшой поощрительный презент.

В-третьих, покажите ребенку необходимость лечения зубов на собственном примере. Отправляясь на лечение к стоматологу, просто возьмите ребенка с собой, пусть он видит весь процесс лечения и ваш положительный настрой, держитесь уверенно и спокойно. Всем известный факт, что дети копируют поведение родителей.

Если зубы ребенка заболели внезапно и времени для игр и долгой подготовки нет, следуйте следующему порядку действий:

• Визит к доктору лучше назначать в первой половине дня, лучше утром, так у ребенка будет меньше времени накрутить себя.

• По пути в клинику отвлеките малыша разговорами на нейтральные темы, не нужно обсуждать предстоящие манипуляции.

• Будьте расслаблены и спокойны, ребенок считывает эмоции родителя.

• После проведенного лечения обязательно похвалите ребенка за проявленную храбрость.

Следуя этим несложным методам, вылечить зубки к новому учебному году не составит большого труда.

Главное для родителей, всегда держать на контроле состояние полости рта ребенка, регулярно посещая детского стоматолога, а также следить за правильной чисткой зубов и рационом питания. Приучайте ребенка кушать свежие ягоды и фрукты, вместо сладких шоколадок и карамели, а так же добавьте в рацион свежих и твердых овощей, зубам необходима нагрузка. Добавляйте в рацион продукты богатые кальцием, фосфором и фтором и тогда зубы вашего ребенка будут здоровы.